斗六後火車站35條道路 啟動改善

斗六後火車站周邊道路路面老舊破損、龜裂嚴重，令人詬病。（記者黃淑莉攝）

2025/07/17 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市工湖路拓寬工程及後火車站卅五條道路改善工程分別在昨天開工動土，工湖路是斗六工業區重要聯絡道之一，預計明年九月完工通車，至於後站道路改善第一期有卅五條施工，今年九月底可完工，有助解決停車亂象及提供用路人更平坦安全的道路。

工湖路是斗六湖山里、榴中里及榴南里重要南北向聯外道路，也是斗六工業區對外主要聯絡道路之一，斗六市長林聖爵表示，除工業區廠家大型車輛進出頻繁，也是斗六湖山及古坑新庄、棋盤等村落居民要前往工業區上班的主要道路，車流量很大，但現有路寬僅六米，常可見大車與機車爭道，險象環生。

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工湖路拓寬動工

雲林縣長張麗善指出，工湖路拓寬全長約一．八公里，工程經費加上用地徵收合計近一．九三億元，是連結工業區到台三線、國道三號的最後一哩路，拓寬後不僅提升安全，也有助帶動工業區發展。

後火車站地區是斗六重要交通樞紐，是連接火車站與市區主要幹道，也是商業活動熱區，但停車空間不足，道路路面老化龜裂、破損嚴重，令人詬病，這次改善卅五條道路，主要是路面刨除重鋪瀝青混凝土路面、標線重新繪製及劃設停車格，改善長度共計八．四公里，提供二六七格汽車停車位與三九○格機車停車位。

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