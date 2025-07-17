災損剩3成 台南歸仁續辦釋迦節拚觀光

「丹娜絲」颱風強襲，歸仁釋迦果實與枝葉碰撞後，近來外皮已經逐漸泛黑。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/17 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁是國內西部釋迦的重要產區，遠近馳名，今年疑受氣候因素影響，結果率普遍不佳，甚至沒有開花，樹葉也掉光，現在又遭丹娜絲颱風重創，農會推估產量僅剩三成左右。歸仁區農會除了積極協助田間復建，仍將全力籌辦八月中旬的釋迦節活動，以產業促進觀光。

疑氣候影響 結果率不佳

歸仁釋迦栽培區集中在崙頂里，以「大目仔」品種居多，香甜可口，深受市場歡迎，只是隨著都市發展，加上務農人口高齡化，面積逐年縮減，目前僅約六十公頃，屬於規模「小而美」的台南特色產業，每年八月進入採收期。

請繼續往下閱讀...

今年五月下旬，歸仁釋迦出現高比例的植株仍未開花、結果，有的還「崩葉」，僅剩枯枝，甚至「敗根」，整棵死亡，恐嚴重衝擊收成，懷疑與開春後仍偏冷，以及日夜溫差過大等氣候因素有關，立委王定宇接獲陳情，邀集農政單位現勘，了解受災狀況。當時決議，接近產季前的七月初再次現地複勘，進行災情追蹤。

丹娜絲重創 大果掉小果泛黑

崙頂里長徐進德表示，颱風期間，才剛結實的釋迦都被吹落滿地，一些小果也因為與枝葉碰撞，外表已經逐漸泛黑，無法收成。雪上加霜雙重衝擊下，有些植株的釋迦「全軍覆沒」，而碰撞的後續損害，仍待估算，以他的園區為例，能夠銷售的已經不到四成，至於未掉落的早花果，他預計最快八月初可望採收。

雖然今年遭受風災，農會仍將以美味行銷釋迦鮮果、釋迦麵與釋迦冰等特色，也一併推廣轄內知名的秈米、綠竹筍，並透過鐵馬采風，感受地方的人文風情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法