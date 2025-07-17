為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    準颱風薇帕 估明後天最接近南台灣

    菲律賓東方海面昨日上午8時有熱帶性低氣壓生成，預計今日增強為薇帕颱風。（取自中央氣象署官網）

    菲律賓東方海面昨日上午8時有熱帶性低氣壓生成，預計今日增強為薇帕颱風。（取自中央氣象署官網）

    2025/07/17 05:30

    〔記者林志怡、孫唯容／台北報導〕丹娜絲颱風才剛走，今年第六號颱風「薇帕」蓄勢待發！中央氣象署指出，菲律賓東方海面昨日上午有熱帶性低氣壓生成，並預計今日增強為薇帕颱風、週末通過菲律賓北端陸地，進入南海地區。週五、週六最接近台灣，屆時受外圍環流影響，東半部、南部地區將有明顯雨勢，期間是否發布海上颱風警報還有待觀察。

    中央氣象署預報員張承傳指出，今日清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，白天各地轉為多雲到晴的好天氣，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區、南部地區需注意局部較大雨勢，而入夜後因熱帶系統靠近，風向將轉為東風，東半部地區有零星降雨出現。

    張承傳表示，薇帕颱風預計今日生成，發展強度可達輕度颱風中上水準，並通過呂宋島北端陸地、進入南海，持續往中國廣東前進，週五、週六最接近台灣，週日後將逐漸遠離。

    週末受到薇帕颱風影響，週五東半部地區雨勢漸趨明顯，有陣雨或雷雨，西半部地區仍以午後雷陣雨為主，另東半部地區、午後南部地區有局部大雨；週六、週日東半部雨勢持續，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北仍以午後雷陣雨為主，恆春半島有大雨或局部豪雨。

    北農今起陸續釋出50公噸平價蔬菜

    丹娜絲颱風重創中南部蔬菜產地，產量受到影響，導致價格波動，台北市果菜批發市場昨天蔬菜每公斤批發平均價格四六．六元，較休市前（十三日）每公斤三九．四元，上漲七．二元。

    台北市市場處要求台北農產公司，啟動購貯蔬菜調節供應，緩和價格波動，透過大台北地區超市通路，今天起至廿四日共八天，將釋出平價蔬菜約五○公噸，以提供民眾採買。

    丹娜絲颱風過境帶動菜價上漲，其中葉菜類小白菜、青江菜、蕹菜價格幾乎翻倍。（民眾提供）

    丹娜絲颱風過境帶動菜價上漲，其中葉菜類小白菜、青江菜、蕹菜價格幾乎翻倍。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播