準颱風薇帕 估明後天最接近南台灣

菲律賓東方海面昨日上午8時有熱帶性低氣壓生成，預計今日增強為薇帕颱風。（取自中央氣象署官網）

2025/07/17 05:30

〔記者林志怡、孫唯容／台北報導〕丹娜絲颱風才剛走，今年第六號颱風「薇帕」蓄勢待發！中央氣象署指出，菲律賓東方海面昨日上午有熱帶性低氣壓生成，並預計今日增強為薇帕颱風、週末通過菲律賓北端陸地，進入南海地區。週五、週六最接近台灣，屆時受外圍環流影響，東半部、南部地區將有明顯雨勢，期間是否發布海上颱風警報還有待觀察。

中央氣象署預報員張承傳指出，今日清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，白天各地轉為多雲到晴的好天氣，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區、南部地區需注意局部較大雨勢，而入夜後因熱帶系統靠近，風向將轉為東風，東半部地區有零星降雨出現。

請繼續往下閱讀...

張承傳表示，薇帕颱風預計今日生成，發展強度可達輕度颱風中上水準，並通過呂宋島北端陸地、進入南海，持續往中國廣東前進，週五、週六最接近台灣，週日後將逐漸遠離。

週末受到薇帕颱風影響，週五東半部地區雨勢漸趨明顯，有陣雨或雷雨，西半部地區仍以午後雷陣雨為主，另東半部地區、午後南部地區有局部大雨；週六、週日東半部雨勢持續，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北仍以午後雷陣雨為主，恆春半島有大雨或局部豪雨。

北農今起陸續釋出50公噸平價蔬菜

丹娜絲颱風重創中南部蔬菜產地，產量受到影響，導致價格波動，台北市果菜批發市場昨天蔬菜每公斤批發平均價格四六．六元，較休市前（十三日）每公斤三九．四元，上漲七．二元。

台北市市場處要求台北農產公司，啟動購貯蔬菜調節供應，緩和價格波動，透過大台北地區超市通路，今天起至廿四日共八天，將釋出平價蔬菜約五○公噸，以提供民眾採買。

丹娜絲颱風過境帶動菜價上漲，其中葉菜類小白菜、青江菜、蕹菜價格幾乎翻倍。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法