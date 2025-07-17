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    財劃法影響 國科會明年預算少200億

    國科會主委吳誠文公布明年一般科技預算匡列1601億元，較原先規劃少200億元，原因是財劃法修法影響，希望立法院支持科技預算，讓台灣科技持續領先。（記者吳柏軒攝）

    國科會主委吳誠文公布明年一般科技預算匡列1601億元，較原先規劃少200億元，原因是財劃法修法影響，希望立法院支持科技預算，讓台灣科技持續領先。（記者吳柏軒攝）

    2025/07/17 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會昨通過明年度一般科技預算，金額一六○一億元，較今年一月預先規劃的一八○○億元，少了近二○○億元。行政院政委兼國科會主委吳誠文解釋，是受到財劃法影響，以致科技預算無法大幅增加，更直言科技預算「難道不如每人發一萬元嗎？」呼籲台灣經濟狀況好，應支持台灣重要命脈，盼立法院了解。

    科技預算「難道不如每人發一萬元嗎？」

    國科會第十六次委員會議進行明年度政府科技計畫先期作業，昨審議通過匡列一般科技預算一六○一億元，但國科會今年一月預先規劃明年希望編列一八○○億元，如今數字差了近二○○億元。吳誠文遺憾表示，因為政院預算受到「財政收支劃分法」修法影響，造成科技預算無法大幅增加。

    吳誠文說，台灣現在經濟很好，政府編預算是要維持競爭力，讓科技協助百工百業，強調科技產業是台灣最重要命脈，台灣在國際角色已非代工，而是讓全球AI創新能夠實現的關鍵，但「我們不是高枕無憂」，歐美日等國都在追趕先進半導體製程，台灣不能原地踏步。

    「這個預算的增加，難道還不如二三五○萬人每人發一萬元嗎？」吳誠文強調，科研預算可幫產業拓展國際市場，助民主供應鏈與友好國家發展，同時創造內需市場、創造GDP，未來希望立法院不要再阻擋行政院編列更高的預算來服務人民。

    國科會科技辦公室執行秘書張振豪統計，目前明年度科技預算編列，大致分給次世代通訊科技發展方案四十三．九億元，大南方新矽谷推動方案廿二．三億元，智慧機器人計畫廿二．九億元，淨零科技方案一○二．七億元，晶創台灣方案二一一．九億元；今年科技預算一五九五億元、去年一五七○億元。

    新版財劃法讓地方政府財源增加，吳誠文希望，地方收入增加，能夠配合中央規劃，創造更大內需市場，造就國內供應鏈，形成堅強國家隊，促進台灣創新應用蓬勃發展。

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