災損14.5萬片光電板 環境部：無污染

嘉義新塭滯洪池光電板嚴重毀損。（記者林宜樟攝）

2025/07/17 05:30

抽驗案場水體重金屬皆符合標準 勿信謠言「南部的魚都不能吃」

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風日前登陸嘉義，重創台灣中南部的太陽光電設施，導致嘉義、台南沿岸大批太陽光電板毀損。環境部長彭啓明表示，此次風災光電板合計災損數量約十四萬五千片，除要求業者清除，也將要求針對容易孳生登革熱病媒蚊的部分先處理，並依案場大小，於一至二週內完成清除，並強調光電板非有害廢棄物，也有抽檢嘉南災損光電案場域水質調查四處，都符合標準，不會造成任何污染。

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嘉義新塭滯洪池案場 災情最嚴重

彭啓明昨日在立法院社福及衛環委員會進行專案報告並備詢時指出，此次風災導致嘉義光電板毀壞約十一萬四千片，重量約二二○○公噸；台南市災損數量約三萬一千片，合計約十四萬五千片，重量約二八○○公噸，以嘉義新塭滯洪池案場災損約五萬片最為嚴重。

面對災損情形，經濟部次長賴建信表示，全台共有三十三個案場受到程度不一的損壞，占總設置量○．四％。較嚴重的案場位於颱風登陸附近，未來將更精進面對災害的韌性作為。

另有立委質疑風災已過逾九天，光電板凹槽處有多處積水，是否有引發登革熱的隱憂？彭啓明回應，風災後就有注意相關問題，也要求業者盡速處理。若發生登革熱，環境部將會依法開罰。

環境部環境管理署長顏旭明則進一步說，清除時會先以容易造成登革熱的部分先處理，清除時間將依照各光電案場大小而異，要求大場在二週內、小場一週內完成清除。

彭啓明並指出，環境部已抽驗嘉義、台南災損光電場域四處，檢測項目包括鎘、鉛、錳等十項重金屬，除錳數值因當地背景值偏高外，其他數值皆未超過地面水體分類及水質標準之保護人體健康相關環境基準值，因此謠傳的「南部的魚都不能吃」是錯誤的。

毀損光電板 一個半月內去化完成

彭啓明說，光電板所有成分中是沒有毒，也沒有任何液體，屬於事業廢棄物，環境部會要求業者盡快將堆置在路邊的光電板去除。目前業者皆相尚當積極跟部分去化業者進行簽約，若能加緊趕工，預計約一個半月後，可將所有太陽光電板去化完成。

環境部長彭啓明16日出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「光電設施對環境影響情形」進行專題報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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