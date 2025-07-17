北市韌性演習今登場 捷運「只進不出」

2025/07/17 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕「台北市城鎮韌性（防空）演習」今天下午一點半至二點登場，台北捷運、貓空纜車正常運行，車站「只進不出」，兒童新樂園及台北小巨蛋暫停營運，民眾須配合工作人員指示避難。另因應內湖區三軍總醫院實兵演練，國防醫學院往民權東路六段上下坡雙向路段，清晨六點至中午十二點封閉，行經公車路線暫不停靠「三總內湖站（急診部）」、「國防醫學中心」二站。

北市府說明，演習期間將進行警報傳遞發放、疏散避難、交通等必要管制。屆時會發放「一長音、二短音」的警報聲且重複三次，全市人車與各場所皆須配合演練，當聽聞防空警報或接獲手機告警訊息，應依警察和民防值勤人員指示行動。

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台北捷運公司表示，北捷列車、貓空纜車正常運行，捷運地下街、兒童新樂園、台北小巨蛋暫停營業，各車站、捷運轉乘或附設停車場交管「只進不出」，須配合車站人員引導，前往如大廳層、月台層等指定適當地點避難。如違反演習規定，依民防法第廿五條可處三萬元至十五萬元罰鍰；違規行為包括未聽從管制指揮，執意行駛車輛、拒絕配合疏散避難指示、管制時間內騎乘單車或行走街道、闖越管制路口，不配合現場交管等。

另配合內湖三總演練，國防醫學院往民權東路六段上下坡雙向路段清晨六點至中午十二點封閉，六四五（含副）、九○三、六一七路線公車改道，取消停靠「三總內湖站（急診部）」、「國防醫學中心」。

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