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    首頁　>　生活

    新制租屋契約 北市5成不合格

    2025/07/17 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕內政部二○二四年七月修訂「住宅租賃定型化契約」，規定房東應按台電電價收取電費，並提供電費單資訊。但台北市議員汪志冰團隊訪查發現，坊間仍有舊版契約書流通，約五成不合格，而二○二二至二○二四年間每年租屋爭議平均有七件電費爭議，要求市府加強稽查巿售租賃契約書及廣加宣傳；地政局表示，新版契約上路後已啟動三波查核，今年五月全面複查都合格。

    舊版仍流通 電費爭議暴增2倍

    汪志冰指出，許多房東明定電費一度五元，高於台電計費，六至九月酷夏時，造成租屋族電費負擔加重；為解決超收電費亂象，內政部二○二四年修正公告「住宅租賃定型化契約」，如以用電度計費不得超過當期每度平均電價，若非以用電度數計費，則不超過每期電費總額，否則可依消保法處三萬至卅萬元罰鍰。

    不過，汪志冰指出，從契約公告到今年五月，地政局僅隨機稽查十五處文具店、書局及超商販售的租賃契約書共四十一件，當中有廿一件不合格，不合格率超過五成；團隊實際查訪生活百貨店，也見舊版契約書流通。而各區公所調解委員會從二○二二至二○二四年受理租屋消費爭議，每年平均有七件是電費爭議，去年有十件，是前一年五件的兩倍。

    地政局︰三波稽查 複查後合格

    汪志冰說，從舊版契約書仍流通及消費爭議件數來看，電費爭議恐有黑數，主管機關應加強稽查巿售租賃契約書並廣加宣傳，以保障出租方以及承租方權益。

    地政局回應，去年八月稽查十家通路、十八份契約，有九份舊版；今年二至四月再稽查八家通路、廿三份契約，有十二份舊版，都當場輔導下架或陳列新版，五月全面複查都合格。另透過多元管道，每年辦理至少六場以上宣導租約規定及租賃法令，宣導達兩千人以上。

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