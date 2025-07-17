涉國安、統戰疑慮 金廈泳渡停辦

金門縣府昨宣布，由於教育部體育署未明示准駁，今年「金廈泳渡」活動確定停辦。圖為去年金廈泳渡從金門出發。（資料照，記者吳正庭攝）

2025/07/17 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕邁入第十三屆的「金廈泳渡接力公開賽」，原定七月廿六日登場，傳出涉及「國安」、「統戰」疑慮，為賽事舉行增添變數。金門縣政府昨天宣布，由於教育部體育署未明示准駁，今年「金廈泳渡」活動確定停辦。這波專案申請中，唯一獲體育署同意入境參加廿七日金門海上長泳的中國團體，是一支來自廣東省潮州市游泳協會的廿六人隊伍。

金門縣府教育處表示，金廈泳渡活動原有二○八名中國選手、教練、工作人員申請到金門，縣府依規定於五月廿八日、六月廿日分別函送中方申請專案入境人員名冊至教育部體育署審查；體育署十四日來函，內文未確認申請案的准駁，使參賽選手無法完成入境金門的證件申辦作業，今年金廈泳渡活動將無法辦理。

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金門副縣長李文良指出，金廈泳渡是一項延續十幾年的活動，打響品牌與知名度，是選手交流的好機會，也能帶動地方經濟、民生發展，對於活動停辦，縣府深感遺憾。

針對金廈泳渡停辦的癥結點，李文良表示，陸委會日前表達「不建議辦理」的立場，應該可以看出主要是國安問題，認為活動有統戰意涵。縣府希望今年金廈泳渡停辦只是單一事件，目前仍依計畫邀請台灣選手到金門，縣府會展現誠意說明，盼取得諒解。

金門教育處補充，若中國選手考慮參加金門海上長泳，縣府將依規定再以專案函報教育部體育署審核。

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