中國信託當代繪畫獎徵件 總獎金200萬

第三屆「中國信託當代繪畫獎」得獎及入選作品將於臺北藝術大學關渡美術館展出。 （中國信託文教基金會提供）

2025/07/17 05:30

〔記者劉力仁／台北報導〕全臺唯一聚焦當代繪畫的視覺藝術獎項，第三屆「中國信託當代繪畫獎」將於七月三十一日下午五點截止徵件，總獎金高達二百萬元，首獎八十萬元一名，優選四十萬元三名，得獎作品將由中信文教基金會典藏，與入選作品共同展於國立臺北藝術大學關渡美術館。

主辦單位中國信託文教基金會表示，此獎項每屆吸引約八百件作品參賽，鼓勵臺灣中青世代不限主題、不限媒材、不限尺寸，以多元方式詮釋當代現象，並建構一套長期支持優秀繪畫創作人才系統，鼓勵藝術家勇於挑戰創作的邊界。

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臺灣美術基金會執行長林平是催生獎項的重要推手，亦連任兩屆評審團主席，她表示：「『當代』兩個字非常關鍵，在這個時代，重新檢視繪畫到底是什麼？獎項選擇『繪畫』這個形式並且收藏，由基金會長期支持，標誌出獨特性，兩年舉辦一次的設計，也是要讓創作者醞釀更好的作品。」

中國信託文教基金會至今已典藏藝術家蔡宜儒、謝牧岐、周代焌、蘇煌盛、吳逸寒、洪瑄、曾霆羽、羅智信與蕭珮宜等九位藝術家作品，長期展示於中國信託金融園區。

羅智信的作品《用蝸牛畫蝸牛》獲得第二屆優選，他以磨碎的蝸牛殼製成顏料，再描繪蝸牛，獨特的創作形式，每逢導覽活動總是話題焦點；同為第二屆優選的蕭珮宜擅長使用複合媒材，《寶藏船II》獲得優選後，接連在關渡美術館、台北當代藝術博覽會展出，讓她大受鼓舞。

此屆徵件即將於七月三十一日下午五點截止，二十至四十五歲、具中華民國國籍或在臺永久居留身分者，皆可以二○二四年以後創作完成且能懸掛或固定於牆面的作品投件，十一月十五日前公告評選結果，報名資訊請見中國信託當代繪畫獎官網。

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