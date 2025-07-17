山老鼠獵殺黑熊 農業部求償500萬被駁回／新竹地院：野保法未規定國家對無主野生動物有所有權

山老鼠集團主謀何敬忠獵殺黑熊後還合影慶祝。（記者蔡彰盛翻攝）

2025/07/17 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子何敬忠在尖石深山盜伐林木時，拿獵槍射殺台灣黑熊與台灣野山羊後烹煮下肚，不久死在山上。農業部林業及自然保育署新竹分署認為，中國光是出租貓熊到他國展示，就要收取每隻一百萬美元，比貓熊更珍稀的台灣黑熊至少價值台幣五百萬元，提起民事訴訟要求何男的繼承人賠償，然而新竹地院認為台灣黑熊是無主物，判決駁回。

新竹分署指控，何敬忠明知道台灣黑熊係列為瀕臨絕種的野生動物，屬於野生動物保育法規定之保育類野生動物，不得予以獵捕宰殺，竟然於二○一九年八月在新竹縣尖石鄉山區盜伐扁柏、紅檜樹瘤時，因工寮內存放食物被吃，設置俗稱山豬吊的陷阱捕獲一隻台灣黑熊，再持其自製獵槍開槍射殺，並烹煮熊掌等部位食用。

請繼續往下閱讀...

此外，何男還射殺保育類野生動物台灣野山羊（俗稱長鬃山羊）一隻，致國家財產權受損。

農委會主張復育費受損害

新竹分署指出，由於台灣黑熊為禁止獵捕動物而無市價，以台灣黑熊族群保育而言，受獵殺而減少數量，勢必須由人工復育，三到五年後才能再放養一隻成年黑熊，人工復育費用即為本案所受損害。

分署強調，中國因其貓熊獨特性而為貓熊外交，每年他國所須支付租金高達每隻一百萬美元，而台灣黑熊數量遠低於貓熊，更彰顯珍稀性與其價值高貴，請求何男的繼承人與兩名獵人連帶賠償五百萬元，台灣野山羊部分則請求五十萬元。

法官：宰殺已課刑責、罰金

法官指出，我國為保育台灣野生動物資源，制定公布野生動物保育法，遍觀該法，並未規定國家對無主野生動物擁有所有權，而侵權行為損害賠償請求權人，應為該物所有權人，國家既非無主野生動物所有權人，無從就該野生動物遭獵殺而對獵人求償。

此外，法官認為野生動物保育法已就獵捕、宰殺保育類野生動物者課予刑責及罰金，應足以對獵人達到懲罰效果，最後駁回全案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法