自由日日Shoot》譴責教授涉違法人體試驗 國科會：最重追繳經費、涉案者停權

針對台師大女足隊涉違法抽血案，國科會主委吳誠文罕見發怒，要求校方重新徹查。（記者吳柏軒攝）

2025/07/17 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學教授執行國科會計畫，卻涉強迫學生「抽血換學分」，經當事人投訴曝光，但校方調查半年至今仍輕放涉案學者。國科會主委吳誠文痛批台師大浪費時間、避重就輕，沒有扮演值得尊敬的體育龍頭學校角色，要求校方「好自為之」，一個月內重啟調查並回覆，二個月後國科會公布結果、做出處分。

國科會統計，台師大教授陳忠慶執行國科會「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」的子計畫，前年獲補助三百萬元、去年二二○萬元，共五二○萬元，今年已停止執行，涉逼女足隊員抽血的教練周台英是委託招募的協同人員。

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吳誠文昨受訪譴責教授涉違法人體試驗與學倫規範，「把學生當實驗對象，沒有好好保護」，更罕見點名台師大過去半年沒有積極面對該案，前後與校方發函三次，「浪費非常多時間」、「避重就輕」。

2個月後公布調查結果、做出處分

吳誠文更透露，國科會也主動調查，發現上百所大學體育學門計畫案中，有人體試驗的案子，台師大竟占比達六成，遠超他校總和，要台師大重組調查委員會，一個月內回傳調查結果，國科會也會主動學倫調查研究抽血的必要性，預計二個月後公布該案調查結果並做出處分，若違規違法屬實，最重將追繳研究經費、涉案人員停權等，希望台師大好自為之。

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