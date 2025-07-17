為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    自由日日Shoot》台師大暫時停聘教練 2週內重審、懲處

    台師大校長吳正己昨晚出來面對，發出8點聲明道歉，強調台師大在2周內會重新作出懲處。（資料照）

    台師大校長吳正己昨晚出來面對，發出8點聲明道歉，強調台師大在2周內會重新作出懲處。（資料照）

    2025/07/17 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。教育部政次張廖萬堅昨日說明，此案涉及校園霸凌，這件案子太荒謬，教育部長鄭英耀人在德國世大運，亦表達關切及憤怒。教育部已成立專案小組全面徹查，會與受害學生站在一起，不管是在校生或畢業生都會協助爭取公道。

    校長坦承管理與監督失責

    台師大校長吳正己昨晚出來面對，發出八點書面聲明指他代表學校，向受害同學、家長及社會大眾致上最深歉意。台師大將立即啟動程序、重新審議，於兩周內盡快完成相關懲處，在教評會重新審議中，將依教師法審議「暫時停聘」之處置，以避免教練周台英與有關學生的任何接觸行為。

    教部將扣減績效型獎補助款

    吳正己坦承，此次事件是學校管理與監督的失責，學校會全面檢討教練聘任與考核制度，運動代表隊的訓練與課程設計，及學術研究倫理審查與監督機制，並負起相關責任。

    教育部常次朱俊彰表示此案一定要從嚴論處。台師大如無作為，教育部將扣減其國立大學績效型獎補助款。

    教育部高教司長廖高賢說明，違反人體研究法部分，教育部懲處計畫主持人教授陳忠慶五十萬元、共同主持人周台英五十萬元，台師大校方共一一○萬元，並勒令停止台師大接受新案審查的資格。

    張廖萬堅表示，教育部已連絡受害學生陳述，對其遭受的不法侵害，一定會協助爭取權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播