自由日日Shoot》台師大暫時停聘教練 2週內重審、懲處

台師大校長吳正己昨晚出來面對，發出8點聲明道歉，強調台師大在2周內會重新作出懲處。（資料照）

2025/07/17 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒。教育部政次張廖萬堅昨日說明，此案涉及校園霸凌，這件案子太荒謬，教育部長鄭英耀人在德國世大運，亦表達關切及憤怒。教育部已成立專案小組全面徹查，會與受害學生站在一起，不管是在校生或畢業生都會協助爭取公道。

校長坦承管理與監督失責

台師大校長吳正己昨晚出來面對，發出八點書面聲明指他代表學校，向受害同學、家長及社會大眾致上最深歉意。台師大將立即啟動程序、重新審議，於兩周內盡快完成相關懲處，在教評會重新審議中，將依教師法審議「暫時停聘」之處置，以避免教練周台英與有關學生的任何接觸行為。

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教部將扣減績效型獎補助款

吳正己坦承，此次事件是學校管理與監督的失責，學校會全面檢討教練聘任與考核制度，運動代表隊的訓練與課程設計，及學術研究倫理審查與監督機制，並負起相關責任。

教育部常次朱俊彰表示此案一定要從嚴論處。台師大如無作為，教育部將扣減其國立大學績效型獎補助款。

教育部高教司長廖高賢說明，違反人體研究法部分，教育部懲處計畫主持人教授陳忠慶五十萬元、共同主持人周台英五十萬元，台師大校方共一一○萬元，並勒令停止台師大接受新案審查的資格。

張廖萬堅表示，教育部已連絡受害學生陳述，對其遭受的不法侵害，一定會協助爭取權益。

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