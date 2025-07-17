自由日日Shoot》台師大女足球員淪白老鼠／立委揭血論文 跨部會專案調查

台師大女足教練強迫選手「抽血換學分」案件延燒，受害學生）出面指控。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/17 05:30

〔記者陳政宇、王定傳、林惠琴、林志怡、邱芷柔／台北報導〕台師大女足教練周台英強迫選手「抽血換學分」案件延燒，民進黨立委范雲昨表示，近日爆出更多「血論文」，涉及使用違法採血檢體的學術研究，教育部和國科會應啟動專案、全面清查。她也表示，衛福部尚未對非醫事人員抽血的重大違失裁罰，會持續監督。

北檢將周台英列強制罪嫌被告

台北地檢署昨主動剪報簽分「他」字案，將周台英列為刑法強制等罪嫌被告，交由打擊民生犯罪專組調查有無涉及不法。

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台師大女子足球隊學生被迫連續十四天配合每天三次抽血人體試驗，還要求學生回繳受試者費用作為球隊公積金。范雲表示，她已協助教育部與受害學生取得聯繫，教育部將提供受害學生法律協助。

范雲指出，這兩天社群上爆出更多「血論文」，涉及使用違法採血檢體的「學術研究」，不只這一案。光是一個學生就被採超過兩百管血液，高達四十個學生被違法抽血，這些血都到哪裡去？目前掌握被終止的計畫，有多少檢體是違法採集？會繼續監督教育部、國科會和衛福部處理本案。

抽血前摸針頭 過程粗糙

醫檢師公會全聯會理事長賴信亨指出，抽血屬侵入性醫療行為，全案取得檢體的過程粗糙，假設確定由非醫事人員執行抽血、違反醫療法，是由學校端負責，還是承接醫療院所負責？應該公開透明。

賴信亨說明，非專業人員恐穿刺受試者血管造成破裂，存在感染或醫療疏失風險，而目前外流的相關影片看起來「怵目驚心」，像是抽血前還用手摸針頭，手上的細菌都打進體內，實在很誇張。這些學生抽血頻率高，抽完又繼續高張力訓練，根本沒有修復時間，對血管、肌肉影響甚鉅。

衛福部促依人體研究法調查

衛福部醫事司司長劉越萍表示，依「人體研究法」規定，教育部應依法調查並全面檢視台師大女足案的IRB（人體研究倫理審查委員會）審查機制，「應該把當初的IRB整個翻過來查一次」。

「人體研究法」由衛福部負責制定和統籌管理，但實際執行人體研究相關的監督、查核、處分和保障受試者權益等工作，則由「研究主持人所屬單位的中央主管機關」負責。

衛福部次長林靜儀坦言，對此案「非常震驚」，已依權責劃分發文促請教育部按「人體研究法」調查與懲處，若教育部調查過程發現涉及醫療機構，衛福部將介入追查。

台師大女足教練強迫選手「抽血換學分」案件延燒，立委范雲表示，「血論文」不只一案，教育部和國科會應全面清查。 （資料照，記者塗建榮攝）

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