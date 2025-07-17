為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    探視遭電擊台電員工「大家都在等你」 總統：盼在野黨正視台電辛勞

    台電員工李元瀚15日在嘉義縣搶修電力遭電擊受傷，賴清德總統昨天前往柳營奇美醫院探視，在病床邊打氣喊加油。（總統府提供）

    台電員工李元瀚15日在嘉義縣搶修電力遭電擊受傷，賴清德總統昨天前往柳營奇美醫院探視，在病床邊打氣喊加油。（總統府提供）

    2025/07/17 05:30

    〔記者王涵平、陳昀、林志怡／綜合報導〕卅六歲台電員工李元瀚十五日在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，目前在柳營奇美醫院裝葉克膜搶救中，賴清德總統昨天前往探視傷者，在病床邊打氣喊話，「元瀚加油，大家都在等你。」

    院方表示，患者目前心肺功能穩定，採低溫治療，三天後詳細評估狀況。

    裝葉克膜搶救 採低溫治療

    丹娜絲颱風日前重創南台灣，雲嘉南有九十幾萬戶因此停電，台電派員連日搶修，卅六歲的李元瀚在嘉義縣義竹鄉執行高壓電搶修，檢電、掛接地過程時不慎發生感電事故，當場陷入昏迷；賴清德總統昨天前往探視傷者，稍晚他進一步表示，希望在野黨正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。

    據了解，賴清德也指示經濟部與台電，務必了解事故原因，避免再發生類似情事。

    李元瀚被送往柳營奇美醫院救治。柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明表示，患者在裝設葉克膜之後心肺功能趨於穩定。顧博明指出，患者當時遭六○○○伏特的電擊，從手部進入，因此對心肺的衝擊較大，腦部的功能需要觀察。

    賴：共挺台電 符合國人期待

    兼任民進黨主席的賴清德昨天下午主持中常會時指出，這次颱風吹壞全台近二千五百支電桿及三座高壓電塔，雲嘉南地區共九十幾萬戶因此停電，台電人員跨區支援、夜以繼日，不辭辛勞地修復電力，甚至到深夜才能草草用餐，他實地了解台電恢復供電的進度，對台電的努力，非常感動、也非常感謝。

    此外，賴清德指出，行政院長卓榮泰已提出「丹娜絲颱風災害救助事項」專案，將以「從優、從速、從寬、從簡」的原則，進行災損認定與補助，減輕民眾負擔，政府與救災人員一定會竭盡所能，讓民眾早日恢復正常生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播