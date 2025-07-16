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    高雄小港鋰電池廠火警檢討 里長喊圍廠

    三元能源科技公司幹部為火警鞠躬道歉。（記者洪定宏攝）

    三元能源科技公司幹部為火警鞠躬道歉。（記者洪定宏攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者洪定宏、陳文嬋、羅欣貞／綜合報導〕台泥集團三元能源科技鋰電池廠前天爆炸起火，因一度冒出有毒氣體，引發恐慌，立委賴瑞隆昨天在小港區公所召開檢討會議，台泥高層三度鞠躬道歉，但工廠所在地的小港里長洪世春痛批三元公司「白賊」，報告書就有兩處謊言，引發出席里長異口同聲喊「圍廠」。

    初判起火疑因過度充放電或短路

    消防局指出，昨天上午已撲滅火勢，內部溫度約四十度，持續針對半成品區、組裝生產區等關鍵處射水降溫、防範復燃，再評估入內調查火場的時機；市府初判疑電池芯過度充放電或內部短路等，因熱失控致電池芯釋出可燃性氣體引發火勢。

    里長控三元「白賊」 曾說沒儲能廠

    昨天檢討會議剛開始，三元能源科技總經理薛人禎率幹部鞠躬道歉三次；因董事長張安平缺席，薛人禎解釋他在歐洲，但有媒體目擊張安平上午已到火警現場。

    薛人禎強調自己火警後都在現場，賴瑞隆說「我當天跟市長陳其邁到場，都沒看到」。薛解釋，陳其邁到場四次，他陪同三次，將加強社區溝通。

    里長洪世春強調，他曾詢問三元公司有無儲能廠，得到「沒有」的答覆，但報告書卻顯示有，根本「說謊」。賴瑞隆要求經濟部及高市府兩週內提出檢討報告及事故原因。

    此外，高雄市發生的鋰電池工廠火災，網傳嚴重影響屏東空氣品質，屏東縣環保局除了澄清「屏東空氣品質沒有影響」，昨天也報警，追查謠言散播源頭，依法追究刑責。

    鋰電池廠火警，雲梯車射水降溫。（高市消防局提供）

    鋰電池廠火警，雲梯車射水降溫。（高市消防局提供）

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