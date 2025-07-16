國產材永續發展 台東打造示範點

獲美國IDEA設計獎優選的「蝴蝶椅」，取材自台東的桃花心木。（記者劉人瑋攝）

2025/07/16 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府與農業部林業及自然保育署台東分署昨天簽署合作意向書，將啟動「國產材永續發展基地」計畫，活化台東縣環保局管理的巨大廢棄物再利用中心，打造SDGs示範基地，成為全國地方政府合作推動永續轉型的典範。

巨大廢棄物再利用中心 活化轉型

MOU由縣長饒慶鈴與分署長吳昌祐代表簽訂，饒慶鈴表示，台東此次與林保署攜手，朝向「強化產銷、建構直販、推動教育、扎根循環、呼應慢活」等五大目標邁進，並提供建材、家具、工藝品等多元國產材產品，提升在地供應、扶植微型產業與工藝設計應用，落實「全材永續利用」，此計畫將是國產材產業從資源管理走向產銷整合的重要里程碑。

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台東「巨大廢棄物再利用中心」於二○○七年成立，二○一九轉型為二手家具，將漂流木重製再生；林業及自然保育署處長汪昭華表示，台東有小型林場，除了漂流木加工產業，公東高工的木工技職與產學體系也頗富盛名，將結合當地教育資源，培養更多林產業人才。

林保署台東分署與台東縣府簽定MOU，計畫讓國產材永續利用。（記者劉人瑋攝）

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