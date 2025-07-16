城鎮韌性演習 彰投模擬飛彈襲擊

2025/07/16 05:30

〔記者劉濱銓、湯世名、張協昇／綜合報導〕城鎮韌性防空演習昨率先在中彰投苗四縣市登場，下午一點半警報聲大作，熱鬧的城鎮瞬間成為「空城」，彰化、南投均演練建物遭飛彈襲擊救援情形，過程緊張逼真。

昨空襲警報響起後，民眾手機同步接到國家級警報訊息，模擬遭導彈攻擊，要民眾緊急避難，並附上警政署防空避難專區網址，讓民眾查詢附近地下室等避難設施，就近前往避難。

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演習時重要據點如草屯警分局，都有持長槍員警戍守，南投縣也在南投市公所、平山里活動中心及中華電信南投營業處等地，進行疏散避難、飛彈襲擊受災搶救及災民安置等演練。

彰化縣則在彰濱工業區實施飛彈襲擊廠房倒塌及毒化物外洩救援等演練，消防局人員將受困在高樓的人員搶救下樓，並出動救災機器人清除化學物品洩漏區域。

彰化縣長王惠美在演習檢討會中強調，防空警覺寧可千日不用、不可一日不備，利用平時不斷演練防空情報傳遞、防空警報發放、空襲救災救護等防護作為，在戰時將能有效減少縣民生命及財產損失。

南投縣副縣長王瑞德也指出，戰爭非大家所願，但在國際局勢詭譎多變的今日，什麼時候會戰爭，往往不是我們自己所能主宰決定，所以平常就要做好演練，萬一戰事發生，才能夠減少損失。

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