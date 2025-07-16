台中文心路淹水換格柵了事 議員批市府不思檢討

市議員陳淑華（右起）、楊大鋐、張廖乃綸三人昨至文心路及河南路口與市府相關單位進行會勘。（市議員陳淑華提供）

2025/07/16 05:30

時雨量不到70毫米 馬路就變水路 加寬格柵根本未解決問題 促提出下水道排水對策

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市受颱風丹娜絲外圍環流影響，四日的豪雨造成文心路淹水，多位市議員昨天與市府相關局處到文心路、河南路口會勘，民進黨議員陳淑華質疑根據氣象資料，七月四日當天文心路淹水，台中時雨量不到七十毫米，根本就沒有達到極端氣候狀態，批市府不思檢討。

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根據氣象資料 未達極端氣候狀態

水利局表示，根據氣象資料顯示，四日當天該區域一小時內累積雨量高達六七．五毫米，最大十分鐘內降雨量達二十毫米，換算時雨量為一百二十毫米，大幅超出當地下水道系統設計保護標準，將提高側溝及下水道連接管設計標準；建設局表示，經評估後將於台灣大道至河南路的文心路段西側的L溝細目格柵更換成粗目格柵，另於路口轉角增設集水井，優化瞬時強降雨收水效能。

丹娜絲颱風外圍環流造成文心路淹水，議員楊大鋐十四日先邀集水利局與建設局召開會議，昨天則由市議員張廖乃綸辦理，與市議員陳淑華、楊大鋐共同會勘。

民進黨議員陳淑華則痛批，此次台中大雨造成文心路整條路變成水路，市政府沒有提出有效解決方案，竟然只想換格柵應付，根據氣象資料，七月四日台中時雨量不到七十毫米，根本就沒有達到極端氣候狀態，就造成淹水，開車像開船，造成淹水是整個側溝全部滿水，水量滿溢出來無法排入下水道，盧秀燕團隊根本不思檢討，且未提出檢討下水道的排水處理對策。

國民黨議員也呼籲改善側溝

國民黨議員張廖乃綸則表示，市府除了盡快加寬地面細目格柵板，增加進水口的流量，也要盡速增設雨水下水道連接管並加大管徑，才能有效紓解雨水。

國民黨議員楊大鋐表示，解決文心路淹水問題，不是把孔蓋加寬就可以，市府應該進行路邊側溝及人行道側面排水溝盤點並改善。

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