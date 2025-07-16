台中罷免三藍委電視說明會 20日登場

2025/07/16 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免七月廿六日投票倒數十天，台中市選委會十五日公布台中市國民黨立委包括第四選舉區廖偉翔、第五選舉區黃健豪、第六選舉區羅廷瑋罷免案，三場公辦電視罷免說明會將在廿日（週日）登場，當天採電視直播，另在廿一日到廿三日重播，包括直播與重播，均在群健有線電視第二○頻道播出，各場次直播並於YouTube「台中市選舉委員會頻道」也會同步播出。

根據公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法規定，公辦電視罷免說明會以現場播出或現場錄影後播出，說明會分二輪進行，罷免案提議人之領銜人及被罷免人說明時間各為廿四分鐘，每一輪時間各為十二分鐘。

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台中市選委會昨公布台中罷免三藍委的罷免案公辦電視罷免說明會廿日直播，七月廿日上午十點辦理第四選區廖偉翔公辦電視罷免說明會，該區說明會另在廿一日晚間七點重播；廿日下午三點辦理第六選區羅廷瑋公辦電視罷免說明會，該區說明會另在廿二日晚間七點重播；廿日晚間七點辦理第五選區黃健豪公辦電視罷免說明會，該區說明會另在廿三日晚間七點重播。

市選委會指出，包括直播與重播均在群健有線電視第二○頻道播出；另廿日三場直播YouTube「台中市選舉委員會頻道」也均會同步播出。

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