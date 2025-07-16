五一戰隊台中催票 吳思瑤：下架中國代理人

吳思瑤（左二）及林楚茵（左三）到台中市中五選區站路口。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/16 05:30

在中五、中六車掃、路口拜票 力挺罷免羅廷瑋、黃健豪

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕大罷免投票倒數十天，立法院民進黨團組成的「五一戰隊」，十五日由幹事長吳思瑤領軍前進台中，各在台中第五、第六選區以車掃及站路口等方式，號召民眾投同意罷免票；吳思瑤說，這場由公民發起的罷免行動不光只是下架國民黨個別不適任立委，更要向以國民黨、民眾黨為首的「中國代理人」，展現台灣人的民主意志，盼民眾團結助大罷免、大成功。

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不少支持者比讚 表達支持

吳思瑤昨領軍率「五一戰隊」聲援台中罷免行動，立委林楚茵先到前立委莊競程志工總部，跟莊競程一同打電話催票，再跟吳思瑤在中五區進行車掃，並與在地市議員等站路口宣傳罷免行動；下班時間吳思瑤另與立委黃秀芳、陳素月、徐富癸等趕抵台中第六選區助陣，與「台中隊」隊長、立委何欣純及在地市議員等，站上街頭向往來車潮人流喊話，不少支持者行經以搖下車窗比讚的方式表達支持。

吳思瑤說，台中市長盧秀燕為了救台中三寶、子弟兵，也為了自己的政治前途，開始政治攻擊，甚至說出沒有同理心的「台中人在幫你救災」，根本沒資格挑戰大位。

吳：台中在大罷免行動中非常重要

吳思瑤說，公民推動這場大罷免行動，也是民主典範的台灣展現公民深化的重要里程碑，「五一戰隊」到台中跟公民同行，盼眾志成城罷掉藍委羅廷瑋及黃健豪外，更要向以國民黨、民眾黨為首、人在台灣卻心不在台灣，選舉騙票、選後就往中國靠的「中國代理人」，展現台灣人的民主自由意志，台中在大罷免行動中非常重要，大罷免投票倒數十天，盼台中人加油。

罷團籲民眾至少拉一張同意罷免票

何欣純則強調，罷免不是仇恨，是愛台灣的行動，盼民眾用愛支持罷免，下架不適任的中六選區立委羅廷瑋，讓台中回正軌，大罷免大成功。

中四選區罷團「展翅廢翔」表示，藍委廖偉翔在西南屯區看板已超過百面，能否靠公民力量守下這局需要每個選民行動，呼籲民眾至少拉一個沒有連署的民眾去投同意罷免票。

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