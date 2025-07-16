台北馬拉松開放登記 國內跑者獎金加碼

台北馬拉松將於12月21日登場，即日起開放馬拉松組一般跑者登記抽籤。（記者孫唯容攝）

2025/07/16 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北馬拉松十二月廿一日將於台北市政府前廣場開跑，昨舉行記者會宣布即日起開放馬拉松組一般跑者登記抽籤。賽事主題「Beyond the Finish超越終點 走飆極限」傳達挑戰自我的概念，「走飆」一詞源自閩南語「走標（tsáu-pio）」，意指賽跑，透過「飆」來展現速度感，讓台北馬拉松不僅是國際運動賽事，更是台灣文化的全民體育盛會。

台北馬拉松號稱跑者期末考，去年升格為世界田徑總會（WA）金標籤賽事，參賽員額共兩萬八千人，因應二○二五雙北世界壯年運動會的保障名額，預留給世壯運公路賽的完賽跑者，今年馬拉松及半程馬拉松全面採取抽籤制度，馬拉松組即日起至七月廿八日下午五點開放登記；半程馬拉松組於八月八日下午四點至八月廿日下午五點開放登記。

請繼續往下閱讀...

台北市副市長林奕華表示，期望鼓勵更多國內菁英跑者，大會將頒發總獎金五十萬元給國內男、女子組馬拉松組前十名的跑者；除了原先國內男女冠軍就能各別獲得的十萬元，這次第二到第十名也可獲得五萬至五千元不等的獎金，共計加碼三十萬元，此外國內前五名選手，更可獲得長榮航空提供的亞洲線東京、大阪、韓國、中港澳等航點來回機票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法