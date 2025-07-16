為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北馬拉松開放登記 國內跑者獎金加碼

    台北馬拉松將於12月21日登場，即日起開放馬拉松組一般跑者登記抽籤。（記者孫唯容攝）

    台北馬拉松將於12月21日登場，即日起開放馬拉松組一般跑者登記抽籤。（記者孫唯容攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北馬拉松十二月廿一日將於台北市政府前廣場開跑，昨舉行記者會宣布即日起開放馬拉松組一般跑者登記抽籤。賽事主題「Beyond the Finish超越終點 走飆極限」傳達挑戰自我的概念，「走飆」一詞源自閩南語「走標（tsáu-pio）」，意指賽跑，透過「飆」來展現速度感，讓台北馬拉松不僅是國際運動賽事，更是台灣文化的全民體育盛會。

    台北馬拉松號稱跑者期末考，去年升格為世界田徑總會（WA）金標籤賽事，參賽員額共兩萬八千人，因應二○二五雙北世界壯年運動會的保障名額，預留給世壯運公路賽的完賽跑者，今年馬拉松及半程馬拉松全面採取抽籤制度，馬拉松組即日起至七月廿八日下午五點開放登記；半程馬拉松組於八月八日下午四點至八月廿日下午五點開放登記。

    台北市副市長林奕華表示，期望鼓勵更多國內菁英跑者，大會將頒發總獎金五十萬元給國內男、女子組馬拉松組前十名的跑者；除了原先國內男女冠軍就能各別獲得的十萬元，這次第二到第十名也可獲得五萬至五千元不等的獎金，共計加碼三十萬元，此外國內前五名選手，更可獲得長榮航空提供的亞洲線東京、大阪、韓國、中港澳等航點來回機票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播