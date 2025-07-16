災後溫網室設施重建 小心優惠有詐

2025/07/16 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣溫網室設施約八成受損，農民忙著請廠商修復、重建，但卻傳出有廠商以折扣優惠方式招攬修復工作，但該廠商卻有多次收訂金未做或拖延修繕工程案例；縣府農業處呼籲農民注意「溫網室設施蟑螂」，請向合法廠商洽詢溫網室修復重建工作，並注意勿僅以口頭承諾，採紙本簽約以保障自身權益。

嘉義縣前天有農民收到自稱從事搭建溫網室的廠商，透過臉書、社群網路傳訊，稱可協助修復受損溫網室，並給予折扣，經查詢該廠商負責人姓名，卻發現有多筆法院判決，內容指該負責人收取訂金未施工、拖延施工等情形被判賠；據了解，該廠商已接觸多位農民，甚至有農民已付訂金。有農民反映，常因沒時間提告或對法律條文不熟悉，對於工程費糾紛等常認賠了事，風災損失慘重，若又被「溫網室設施蟑螂」詐騙，是雪上加霜。

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縣府農業處農林作物科長李秋瑩說，「溫網室設施蟑螂」出沒在受災戶田間，遊說可協助重建設施或更換塑膠布，通常是索取現金，並無簽約，也不採用匯款，收訂金後不做工程，或以各種藉口拖延施工，造成農民損失。

他說，農民可上農業處臉書粉絲專頁查詢合法廠商名單，建議農民親向廠商聯繫洽談；若遇招攬自稱合法廠商洽談修復設施的人員，請先向廠商確認人員身分；簽訂契約時確認契約內容，採匯款方式而非交付現金，留下資料保障權益。

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