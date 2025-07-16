台電人員義竹搶修遭電擊 葉克膜搶救

2025/07/16 05:30

〔記者林宜樟、王涵平／綜合報導〕丹娜絲颱風於七月六日深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，帶來的狂風造成海線各鄉鎮市電力嚴重受損，台電人員全力修復，但昨天下午四點多時，台電嘉義區處三十六歲李姓班員在義竹鄉進行架空線路作業，不慎遭電擊受重傷，失去心跳；救護人員緊急將李男送往台南市柳營奇美醫院搶救後，心臟功能回復，呼吸較為衰竭，上半身約有廿％燒燙傷，裝上葉克膜送至加護病房持續觀察。

丹娜絲颱風造成嘉義縣超過九百根電桿傾倒，曾經停電戶數高達二十六萬一九九○戶，其中以颱風登陸周邊的布袋鎮及義竹鄉最嚴重，經台電調派全國各區處工班支援搶修，至昨晚剩九六三戶停電。

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上半身約2成燒燙傷

據了解，李男當時正進行搶修高壓電復舊，進行檢電掛接地過程時不慎發生感電事故，當場陷入昏迷，其餘台電人員見狀立即以CPR搶救並通報嘉義縣消防局；布袋消防分隊救護人員到場時李男已失去心跳，緊急送往柳營奇美醫院救治，事故發生原因，正由台電進行工安調查。

李父昨晚到醫院探視兒子，並在臉書留言「請大家幫忙吾兒祈禱、集氣」；台電人員搶修電力重傷消息傳出，許多網友在網路留言「祈求平安」，希望重傷的李男能保住性命。

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