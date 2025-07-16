為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台電人員義竹搶修遭電擊 葉克膜搶救

    2025/07/16 05:30

    〔記者林宜樟、王涵平／綜合報導〕丹娜絲颱風於七月六日深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，帶來的狂風造成海線各鄉鎮市電力嚴重受損，台電人員全力修復，但昨天下午四點多時，台電嘉義區處三十六歲李姓班員在義竹鄉進行架空線路作業，不慎遭電擊受重傷，失去心跳；救護人員緊急將李男送往台南市柳營奇美醫院搶救後，心臟功能回復，呼吸較為衰竭，上半身約有廿％燒燙傷，裝上葉克膜送至加護病房持續觀察。

    丹娜絲颱風造成嘉義縣超過九百根電桿傾倒，曾經停電戶數高達二十六萬一九九○戶，其中以颱風登陸周邊的布袋鎮及義竹鄉最嚴重，經台電調派全國各區處工班支援搶修，至昨晚剩九六三戶停電。

    上半身約2成燒燙傷

    據了解，李男當時正進行搶修高壓電復舊，進行檢電掛接地過程時不慎發生感電事故，當場陷入昏迷，其餘台電人員見狀立即以CPR搶救並通報嘉義縣消防局；布袋消防分隊救護人員到場時李男已失去心跳，緊急送往柳營奇美醫院救治，事故發生原因，正由台電進行工安調查。

    李父昨晚到醫院探視兒子，並在臉書留言「請大家幫忙吾兒祈禱、集氣」；台電人員搶修電力重傷消息傳出，許多網友在網路留言「祈求平安」，希望重傷的李男能保住性命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播