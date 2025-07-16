替代役支援嘉義清理 獲讚戰力強

內政部長劉世芳等人昨天慰問協助災後清理的替代役。（記者王善嬿攝）

2025/07/16 05:30

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣市，許多公園內的樹木傾倒，滿目瘡痍；內政部調度服替代役本月十四日至十七日到嘉義縣市支援災後清理，內政部長劉世芳昨到嘉義市嘉義公園、嘉義縣新港公園慰問替代役，稱讚替代役戰力強，縣市府也展現救災高效率。

劉世芳昨先後由嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁到公園慰問替代役；劉世芳說，內政部調派在成功嶺受基礎訓練警大畢業生替代役支援各公園清掃工作，清除落葉、協助斷枝修剪，役男參與救災，瞭解防災重要性。

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劉世芳也說，行政院長卓榮泰昨宣布將提高房屋損害的「復原慰助金」，依照坪數發放慰助金，請地方政府儘速調查後，協助民眾申報；已請消防署儘速辦理災區劃定作業，將嘉義、雲林、台南列為災區，未來加速財損認定作業。

黃敏惠說，公園、綠地受颱風嚴重衝擊，清理倒伏樹木需要至少兩個月，後續重植適合樹種、整體恢復需縝密思考與長遠規劃。翁章梁說，嘉義縣受損嚴重，傾倒樹木超過一萬棵，感謝替代役協助整理公園環境，讓民眾能夠利用公園。

內政部調派正在服替代役的警大畢業生，到嘉義公園協助清理倒伏的樹木、落葉斷枝。（記者王善嬿攝）

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