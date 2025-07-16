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    《颱風後高溫》雲林東勢鵝場染禽流感 撲殺逾2500隻

    雲林東勢一處養鵝場確診H5N1高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依規定執行撲殺場內鵝隻。 （雲林縣府提供）

    雲林東勢一處養鵝場確診H5N1高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依規定執行撲殺場內鵝隻。 （雲林縣府提供）

    2025/07/16 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風帶強風大雨，災後又遇高溫，正適合細菌、病毒及病媒蚊孳生，雲林東勢鄉一處種鵝場前天確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所提醒養禽業者要落實防疫工作。另雲林縣衛生局也呼籲民眾清除戶內外積水容器，降低登革熱等病媒蚊傳疾病風險。

    防疫所督導業者完成全場清潔消毒

    雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，日前接獲東勢一處養鵝場主動通報，場內鵝隻有異常的狀況，派員前往取樣送驗，動植物防疫檢疫署前天確診染H5N1亞型高病原性禽流感，接獲通報後依規定執行撲殺、銷毀及督導業者完成全場區清潔及消毒。

    廖培志表示，確診養鵝場為種鵝場，分別撲殺種鵝二二九二隻、七週齡肉鵝二二四隻及鵝蛋一五八六顆，疫調周邊一公里內有廿二處養禽場，將派員針對每一場的禽隻抽檢監控。

    廖培志說，禽流感雖在冬天是高峰期，但每個月還是會有零星個案傳出，相較往年今年疫情較穩定，雲林四、五月都沒有確診，累計今年全縣共有八場確診。

    業者發現異常主動通報 防疫情擴大

    廖培志強調，七、八月為颱風季、汛期，經常降雨後又遇高溫，適合病毒、細菌孳生，養禽業者要提高警覺，落實禽場生物安全管理，發現有異常要主動通報，以免疫情擴大，衝擊地方產業。

    另衛生局表示，目前正值登革熱、日本腦炎流行季節，風災導致部分地區積水，避免病媒蚊孳生，請民眾在雨後主動巡檢居家環境，落實巡、倒、清、刷，仔細巡視戶內外容器或場域，將積水倒掉並徹底清刷後倒置或妥善收拾。

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