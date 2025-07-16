卓揆台南勘災：丹娜絲屋損慰助金提高

行政院長卓榮泰到台南將軍區勘災。（記者劉婉君攝）

2025/07/16 05:30

受損面積超過20至100平方公尺 每戶5萬元 超過100平方公尺 每戶10萬元

〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，行政院長卓榮泰昨至將軍區勘災，強調台電人員危險津貼一定會到位，並當場宣布，房屋受損面積超過廿平方公尺至一○○平方公尺，將發給每戶五萬元復原慰助金，超過一○○平方公尺，每戶補助十萬元。

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台電人員危險津貼一定到位

卓榮泰昨天抵達將軍後，先聽取地方簡報，隨後視察船筏及房屋受損情形。鯤鯓里長王燕宗提到當地災情慘重，一度哽咽，有些災民有帆布，卻缺少工班可以幫忙施工；鯤溟里長周吉明則希望加高排水堤防及增加人力協助獨居長者。

卓榮泰感謝台電及國軍、替代役協助救災，強調參與搶救的台電人員「絕對沒有危險津貼不到位的事情」，另外也多次向受災民眾表示，「抱歉，讓大家不方便了。」

受損20平方公尺以下 市府以善款協助

卓榮泰表示，過去針對颱風受損的房屋每戶最高補助二萬元的修繕費用，但此次丹娜絲颱風造成嚴重的傷害，且物價上漲，行政院公共工程委員會復原重建專案昨天開會決定，對於房屋受損面積超過廿平方公尺，每戶補助提高至五萬元的復原慰助金，超過一○○平方公尺補助十萬元，無論房子是否合法，「這個時間沒有分這個」，讓大家先度過難關。不僅台南及嘉義，雲林等其他縣市有相同的情形，也是一樣的補償標準。至於受損面積廿平方公尺以下的房屋，由市府以善款酌量協助，鼓勵社會各界多增加善款。

無登記證蚵農 也研議補助

針對系統性治水部分，卓榮泰指出，行政院已請經濟部訂定跨年度的六年計畫大型系統性治水，未來將編列一○○○億元以上的預算，解決過去八年八○○億元治水工程和前瞻基礎建設治水計畫遺留下來的部分，要求達到最小的淹水面積、最快的退水時間、最高的安全標準。

卓榮泰說，養殖、畜牧業、農損已高達廿六．五億元，部分養蚵漁民沒有拿到登記證，無法獲得補助，將由農業部研議是否可從寬認定，讓有養殖事實的蚵農能獲得適當幫助。

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