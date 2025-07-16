大馬世界廚藝賽 張秉燕一家「金讚」

張秉燕（右三）與女兒何郁禮（右二） 、兒子何寬良（右一），參加馬來西亞世界廚藝大賽，榮獲三特金一金殊榮。（記者張勳騰攝）

2025/07/16 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣新住民張秉燕與其子女何寬良、何郁禮三人，參加今年馬來西亞世界廚藝大賽，在十七國家二千多名選手中榮獲三特金一金殊榮，張秉燕以「雙色碗豆涼粉」及「瑪莎拉咖啡雞肉捲」拿下「雙特金」，兒子何寬良以小時候阿姨煮給他吃的米線，料理出「花開米線」也拿特金獎；縣長鍾東錦昨頒獎表揚致贈獎勵金，大讚張秉燕一家展現家庭團結與共榮的精神，為新住民之光。

長期在緬甸生活的張秉燕嫁來台灣後，在丈夫一起在苗栗縣獅潭鄉開設餐廳，她的子女從小就在餐廳幫忙，對料理耳濡目染。

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張秉燕參加自由式素食與現烹西式雞肉捲雙項比賽，分別以雙色碗豆涼粉及瑪莎拉咖啡雞肉捲，獲評審驚艷，勇奪雙料特金獎肯定。

女兒何郁禮以「初綻．五花吟」參賽中式創意拼盤項目，作品由五道春日冷饌組成，猶如花朵初綻，榮獲金獎肯定。

何寬良則以童年跟隨媽媽回緬甸，阿姨手作米線的記憶為創作靈感，烹製出「花開米線」的街邊風味料理；作品保留米線Q彈爽口的傳統滋味，同時融入創新擺盤與醬料設計，榮獲中國街邊美食類特金獎。

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