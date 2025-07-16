讓人人吃得到台灣和牛 源興牛3年千頭代養計畫啟動

中央畜產會董事長蘇治芬（右）昨到兆豐農場了解源興牛生長環境。（記者花孟璟攝）

2025/07/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣第一個民間培育、取得官方登記的新牛隻品種「源興牛」，源興居生技董事長劉泰英昨在中央畜產會董事長蘇治芬見證下，宣布在花蓮兆豐農場啟動三年一千頭的代養計畫，未來商業化後定價將比照美國牛，讓台灣人實現「和牛自由」，人人吃得起、吃得到台灣和牛。

已故前總統李登輝晚年投入畜牧業啟動「培養台灣和牛」計畫，將擎天崗十九頭日本但馬牛原種培育成「源興牛」，去年獲農業部核准新品種登記，堪稱「台灣第一牛」。源興居生物科技總經理鍾迪名說，台灣牛肉自給率不到五％，主要依賴酪農牧場淘汰的荷士登牛，占比九成，其餘是水牛或黃牛等雜交種，本土缺乏穩定的肉牛品種，源興牛是台灣自行培育的新牛隻品種。

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鍾迪名說，源興牛因血糖含量較高，肉質更甜，千頭代養計畫為期三年，目前也已培育一萬多劑的精子種原，透過商業化飼養後加大供應量，定價策略與美牛相同，盼帶動農村轉型，中長期還要推進國際市場。

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健康的源興牛飼養空間大，固定時間就會外出放風。 （記者花孟璟攝）

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