綠色和平調查／高溫熱傷害 偷走兒童52天暑期戶外玩樂時間

綠色和平調查，5至9月熱傷害風險時數共約780小時，相當於偷走孩童2個月到戶外玩時間。圖為家長帶著孩子戲水消暑。（資料照，記者劉信德攝）

2025/07/16 05:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕暑假到了，許多孩童喜愛戶外遊玩，但綠色和平調查警示，高溫將導致兒童戶外活動熱傷害風險增加，二○二三年雙北等八縣市，五至九月熱傷害風險時數共約七八○小時，相當於五十二天孩童無法到戶外玩，被偷走近二個月時間。

綠色和平昨舉行「氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」研究報告記者會，將每日綜合溫度熱指數超過廿九度的時數定義為「熱傷害風險時數」，觀察六都及新竹縣市，發現每年夏季平均熱傷害風險時數增二一三小時，二○二三年夏天達七八○小時（約五十二天）。

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衛福部統計，二○二五年六月底全台熱傷害就診人次達廿九人，比二○二四年同期超過二倍。

氣候與能源專案主任方君維指出，二○二三年夏天，台南、高雄和台北為熱傷害風險時數前三高縣市，排行第一的台南市，熱傷害風險時數達九二二小時，相當於孩童暑假都無法安心外出遊玩。若不積極減碳、全球升溫攝氏四度時，至二一○○年間熱傷害風險時數將增至一一九三小時。

台灣還我特色公園行動聯盟理事長王秀娟指出，去年五月在新莊頭前公園實測遊戲場各設施溫度，發現沙、礫石、樹皮、木屑等自然鋪面及樹蔭處，有助於降溫。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，環境部六月已成立「抗高溫調適對策聯盟」，規劃進行高溫防護地圖，盤點戶外遮蔭及室內涼爽點；針對兒少高溫議題，將與衛福部討論。

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