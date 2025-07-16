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    酷澎物流中心募集發票 捐伊甸送暖

    美商Coupang酷澎號召物流倉儲中心員工捐贈發票，募集逾千張發票，捐贈伊甸社會福利基金會，讓每一張發票都成為愛心的延續。（Coupang酷澎提供）

    美商Coupang酷澎號召物流倉儲中心員工捐贈發票，募集逾千張發票，捐贈伊甸社會福利基金會，讓每一張發票都成為愛心的延續。（Coupang酷澎提供）

    2025/07/16 05:30

    〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎積極實踐企業社會責任，以實際行動強化在地公益與社區正向連結，號召物流中心全體人員踴躍參與公益發票捐贈活動，短時間內募集上千張發票，全數捐贈予長期服務發展遲緩兒、身心障礙者與長者的「伊甸社會福利基金會」，讓每一張發票轉化為持續助人的溫暖力量。

    倉儲物流人力資源總監嚴儀眉表示：「Coupang酷澎始終秉持『以人為本、科技驅動、服務社會』的企業願景，致力於充滿人情味的工作環境。我們深知物流人員是支撐整體營運的核心力量，我們重視員工的職涯發展與工作安全，也積極營造參與感與歸屬感。這次的發票捐贈活動，是我們實踐企業社會責任、凝聚團隊向心力的重要時刻。看見來自多元文化背景的員工主動積極參與公益，彼此鼓勵、交流跨文化的公益理念，顯示出當企業與員工攜手向善，就能為社會帶來真實而深遠的改變。」

    伊甸基金會資源發展處北區資源中心高級專員高乙文，代表接受此次Coupang酷澎發票捐贈，她表示：「伊甸基金會自創立以來，致力於服務身心障礙者、發展遲緩兒及其家庭，以及長者照顧等，誠摯感謝美商Coupang酷澎號召員工踴躍參與公益發票捐贈活動，以實際行動支持公益。每一張發票都將化為伊甸行動的力量，讓需要的朋友們獲得幫助。Coupang酷澎展現了企業的社會責任，也讓我們深刻感受到跨國企業對台灣公益的重視與投入。」

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