北醫大研究／75歲以上駕駛 每增1歲撞死人風險多11.3%

高市鼓勵高齡駕駛安心退場，推出繳回駕照換百元商品卡還可抽獎。（資料照，高雄市交通局提供）

2025/07/16 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕高齡換照制實施八年來，北醫大研究分析發現七十五歲以上駕駛事故並無顯著下降，造成行人的死亡風險更是四十一至六十四歲族群的二．四四倍。學者認為，政府應強化現行道路工程環境，同時普及大眾運輸，增加高齡長者出行的便利性，以降低長者對私人運具依賴性。

高齡駕駛事故頻傳，台北醫學大學（簡稱北醫大）衛生福利政策研究中心昨辦研討會，傷害防治學研究所教授白志偉研究團隊指出，分析二○一一至二○二三年逾四十二．六萬起汽車事故，顯示高齡駕駛年齡越高，造成行人死亡風險越高，六十五至七十四歲駕駛每增一歲，風險就增四．五％，七十五歲以上則增十一．三％。

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學者籲增加出行便利性

白志偉指出，高齡換照制度成效有限，七十五歲以上每萬人口汽機車事故件數呈現持平曲線，大約是五十八件。雖然高齡駕駛管理制度目前成效不顯著，但方向正確也有其必要性，建議政府強化道路環境，例如路口設左轉時相、建置交通庇護島，同時應普及大眾運輸，增加長者出行的便利性。

整合平台 回報不適駕風險

萬芳醫院高齡醫學科醫師吳芝穎指出，高齡者夜視力、聽力、肢體協調能力下降，可能導致反應延遲、誤踩油門等，服用多重藥物也使副作用風險顯著上升。吳芝穎表示，駕駛風險分級管理不應以年齡為單一依據，而是納入健康、用藥、交通違規紀錄、行為評估等項目；也建議政府推出醫療與監理資訊整合平台，回報潛在不適駕風險。

「不要懸崖式放棄長者！」老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，七成七十五歲以上長者保有自主能力，呼籲以實際狀態評估駕駛能力；此外，政府應建立完善接駁系統，避免長者社交孤立與就醫障礙，也減輕下一代隨行照護負擔。

高齡換照擬下修至70歲

交通部表示，擬將高齡駕駛換照年齡，從七十五歲下修至七十歲，並提高認知功能檢測難度，或增加實地訓練、教育講習課程等，預計八月下旬提出細部規劃。

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