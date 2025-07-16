自由日日Shoot》醫師揭4大部位瘀傷 長輩受暴警訊

長者保護通報案件逐年增加，在晚輩對長者的暴力通報案件中，肢體暴力更是其中的受暴型態大宗。示意圖。（資料照，新北市社會局提供)

2025/07/16 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕長者保護通報案件逐年增加，在晚輩對長者的暴力通報案件中，肢體暴力更是其中的受暴型態大宗。醫師提醒，長者頭臉部、頸部、軀幹、上肢若出現異常瘀傷，很可能是受暴警訊，千萬不要因為老人家自述是跌倒就坐視不管，錯失介入時機。

怕被子女拋棄 多半不願說出口

從事老人驗傷多年的高醫大法醫病理科醫師尹莘玲指出，許多長者不願意承認自己受暴，擔心因此遭到子女拋棄，或影響子女名聲，但若錯過協助時機，受暴情況可能越演越烈，最後甚至造成死亡事件。

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尹莘玲提到，曾有一位接受長照服務的長者，被居服員發現頸部有傷並通報，但長者不斷埋怨「多事」、「兒子很孝順」等，經驗傷確認是手指勒痕，屬於老人虐待事件，若沒有及時處理，下次遭暴後死亡風險將是十倍，「這次不處理，下次看到的可能就是屍體！」

推託跌倒受傷 須提高警覺

尹莘玲提醒，不論是腳踢、猛推、抓打，通常都會在長者身上留下瘀傷，若發現長者有異常瘀傷，老人家或其同住家人、照顧者等推託是跌倒造成，務必提高警覺。

高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心成人保護組組長鄭慧敏也強調，長輩容易因為不願意讓晚輩留下犯罪紀錄，淡化受暴事實，但長者越隱忍、情況越嚴重，與此同時可能還有生活相處與照顧、經濟、精神疾病、藥酒癮等複合式問題，需要以家庭為中心，以社區為基礎的介入策略，才能有效協助家庭。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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