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    自由日日Shoot》年老人保護通報2.43萬件／長輩遭不當對待 5年激增45%

    衛福部保護司及專家呼籲，唯有及早避免、及早求助，才能解除老人受暴危機。（記者林志怡攝）

    衛福部保護司及專家呼籲，唯有及早避免、及早求助，才能解除老人受暴危機。（記者林志怡攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕超高齡社會來臨，我國長者比例持續攀升，老人保護通報案件也大幅增加，近五年從二○二○年一．六八萬件，攀升至二○二四年二．四三萬件，增幅近四十五％，其中逾半數與晚輩不當對待有關，且長者往往擔心「說出口家就散了」、「會讓孩子難堪」等理由，不願意把受暴情況說出口，因此錯失求助機會。

    直系血親卑親屬不當對待占55％

    衛福部統計，二○二四年老人保護通報案件的雙方關係中，相對人（被害人外的另一方當事人）為「直系血親卑親屬」的比例高達五十五％，即子女或孫子女不當對待老年父母或祖父母，另廿七％為親密伴侶、十四％為其他家庭成員。

    受暴類型以精神暴力53％最多

    長者受暴類型以占比高達五十三％的精神暴力最多，其次為卅七％的肢體暴力，且暴力發生原因多與親子互動、相對人身心狀況、家內金錢爭執等有關，其中親屬間相處問題占六十％、相對人精神疾病發作十六％、財務問題十五％。

    衛福部保護司長張秀鴛指出，若未及早改善親子互動關係，長者遭受暴力的問題將無法妥善解決，並可能引發暴力致重傷或死亡案件，此類案件中，照顧者不堪負荷而殺害長者案件佔約卅五％，相對人精神疾病引起的暴力約卅一％，相對人索錢不成而報復的案件則落在十七％，相對人因藥酒癮產生暴力行為占十一％。

    張秀鴛提到，許多長者會擔心說出受暴情況後影響親子關係而不願對外求助，鄰居則因為長者沒有採取求助行動，出現「他們不急，我急什麼」的想法。

    張秀鴛強調，老人保護案件已嚴重威脅銀髮族晚年生活品質與生命尊嚴風險，唯有及早避免、及早求助才能化解危機，鼓勵長者面對成年子女的剝削與暴力，勇敢尋求外部協助，子女也應學習承擔自我責任，與父母建立平等、尊重的關係，社會則要共同承擔相關課題，即時伸出援手。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    2020年至2024年老人保護通報案件類型統計

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