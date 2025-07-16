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    三峽納涼季 週末逛市集品味三寶

    三峽納涼季週末登場，綠竹筍創意料理令人食指大動。（記者陳奕劭攝）

    三峽納涼季週末登場，綠竹筍創意料理令人食指大動。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕三峽納涼季七月十九、二十日在三峽祖師廟周邊商圈登場，集結在地市集、闖關遊戲、食農體驗與抽獎，可品嘗納涼三寶「綠竹筍、茶葉、蜂蜜」創意料理，消費集點可抽五十吋電視。

    新北市農業局長諶錫輝表示，三峽納涼季集結在地小農、文創職人、特色小吃，並與十家店家合作，凡至攤位消費滿一百元即可集點，滿三點獲得抽獎資格，有機會抽中市價約二萬元的五十吋電視等獎品；活動兩天提供特定時段一百元現金購買二百元禮券，免費茶席與DIY椪糖體驗、食農教育闖關。

    三峽區農會理事長蘇俊龍指出，三峽區農會將於納涼季期間展售在地綠竹筍、茶葉、蜂蜜、茶葉蛋與冰品等，最低可打七折，並與峸老滷合作推出梨筍魯黑金、梨筍滷金醬、素香梨筍丁、椒香梨筍片等料理包，今年也與九家農會聯名推出「台灣拾味︱冰淇淋禮盒」、「峽酷手工餅乾禮盒」，七月十九日起為期一個月，消費享九折、滿二千元免運，可至鮮農直賣所網路商城訂購。

    市長侯友宜表示，三峽區除了有優質老街、藍染及祖師廟等人文色彩，更有許多優質農特產品，邀請民眾在天氣炎熱的暑假，來三峽郊遊品嘗納涼三寶。

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