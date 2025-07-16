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    首頁　>　生活

    反罷布條掛學校外圍 雙和罷團批違法

    雙和罷團車隊掃街，立委鍾佳濱（右）與新北市議員許昭興（左）力挺。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團車隊掃街，立委鍾佳濱（右）與新北市議員許昭興（左）力挺。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日只剩十天，「雙和罷團」昨指國民黨立委林德福、張智倫在多處學校外圍張貼反罷紅布條，就連台電設施也成為宣傳工具。罷團批評，罷免是守護法治、環境與公平價值，呼籲七月廿六日投下同意罷免票，還給雙和清淨生活。

    林德福：會請支持者遵守規定

    林德福回應，民進黨發動惡罷，憂心的民眾拿了許多紅布條，協助宣傳不同意罷免。他歡迎大家一同宣傳七二六反惡罷，也呼籲遵守相關規定，不要挑起衝突，民主政治不必以仇恨動員達到政治目的；至於張智倫，截稿前未取得回應。

    雙和罷團表示，雙和地區不僅早被反罷看板包圍，街頭巷尾近日也被「反罷布條」鋪天蓋地攻佔，同時出現在孩童上學必經之路、居民日常生活空間，質疑立委就能公然違法掛布條，還把台電的公共設施當成政治布告欄嗎？

    罷團呼籲，新北市府、台電公司與環保單位應立即調查，對違規行為開罰與拆除，林德福與張智倫應對違法行為道歉與自我懲處。

    環保局說，依規定，罷免投票前十日可向區公所申請設置宮燈旗，或在辦事處一定範圍內設置旗幟。若屬違規廣告物，會要求自行拆除，若屆期未拆除，環保局得逕予拆除。

    「雙和罷團」昨也車隊掃街，立委鍾佳濱與新北市議員許昭興呼籲「七月廿六日投同意罷免」。

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