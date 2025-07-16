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    首頁　>　生活

    新北反罷造勢爆發走路工 藍告抹黑

    2025/07/16 05:30

    〔記者羅國嘉、徐聖倫／新北報導〕首波大罷免將於七月廿六日投票，新北市議員李宇翔揭露，國民黨十九日將舉辦反罷免造勢，以五百元徵走路工，嘲諷說熟悉的國民黨又出現了，果然「不賄選就不會選」；國民黨新北市黨部駁斥子虛烏有、政治操作，昨下午赴地檢署提告罷團抹黑。

    李宇翔日前爆料國民黨立委洪孟楷疑似聯手新北市府，動員警消人員參與反罷造勢活動，昨再爆藍營為讓七一九「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，答應參加者於活動結束後每人領取五百元；社群平台「百柯全書」也貼文，指這場活動以時薪二一○元招募工作人員，要求服裝為「黑衣黑褲黑帽」。

    國民黨新北市黨部發布聲明，反駁李宇翔無端指控黨團發放五百元動員費子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作，昨由國民黨新北市黨部主委黃志雄、黨籍立委羅智強和洪孟楷到新北地檢署控告罷團造謠、抹黑，涉嫌違反選罷法，強調「國民黨沒有金錢可以這樣運用」，但未對李宇翔提告。

    李宇翔表示，「這些人連心虛都演的有夠爛，只敢欺負手無寸鐵的公民志工」，他已備好證據，今將提供給檢調單位；公民團體「罷洪！刻不容楷」嚴厲譴責藍營提告行為，質疑此舉坐實洪孟楷迴避問題的心虛態度，公然打壓公民聲音，呼籲民眾用選票捍衛公民發聲權利。

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