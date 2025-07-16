花蓮罷團發小布條 對抗傅崐萁大看板

花蓮罷團提供小布條，讓民眾懸掛在自家鐵窗。（微光花蓮提供）

2025/07/16 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁的反罷免看板在花蓮有上百面，從南到北到處懸掛，資源豐厚，花蓮罷團推出「我家陽台行動︱遍地開花」，提供同意罷免的小布條讓民眾索取，懸掛在自家陽台、店面等處，民進黨立委沈伯洋也在社群媒體說：「讓真相被掛起，對抗傅式謊言」，歡迎民眾到服務處、議員服務處或罷團總部索取布條。

沈伯洋表示，傅崐萁的看板攻勢可說是鋪天蓋地，除了民眾自己掛布條對抗，已別無他法，在花蓮的服務處及各議員服務處，都有提供同意罷免的布條，歡迎領取。

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他說，很多人願意在恐懼中做正確的事，這正是罷團的精神，即使這一年來面對威脅、濫訴、攻擊，仍然直挺挺站在街頭，拜託大家廿六日用同意票挺這些堅持一整年的公民，不只是對抗惡法、反對親共，更要告訴全世界：「台灣人，不會讓做對的事的人孤單。」

罷傅領銜人李美玲指出，傅崐萁的反罷免看板滿街撒，像在參加「看板選美大賽」，一面比一面大張，還以為他又要選縣長。但微光的「同意罷免」看板，也開始一面面亮出來了，不靠鋪天蓋地，靠的是一戶戶花蓮人願意挺身站出來。「看板不是財力的比拚，是民意的展現。」歡迎到微光總部領取布條，參加「我家陽台行動︱遍地開花」，不只掛上「同意」，也要投下「罷免」，讓傅崐萁下台。

花蓮罷團提供小布條，讓民眾懸掛在自家陽台。（微光花蓮提供）

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