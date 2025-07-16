宜蘭鐵路高架配合款 明年擬編2.4億元

宜蘭鐵路高架配合款，縣府明年度預算擬再編列2.4億元。（記者王峻祺攝）

2025/07/16 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭環評初審過關後，宜蘭鐵路高架案進度備受關注，針對高架案爭執不下的五十七億元地方配合款，縣府昨天指出，今年編列五千萬元，明年度預算若財政允許，擬編列二．四億元，展現推動鐵路高架的決心。

綜合規劃報告 辦理修正

宜蘭鐵路高架案經行政院政務委員陳金德協調，地方配合款從一○五億元下修至五十七億元，縣府以財政拮据為由要求中央「全額買單」，一度陷入僵局，去年十一月縣府鬆口有能力負擔，尊重最後決議，但仍會繼續爭取補助。

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縣府交通處表示，縣府今年編列五千萬元配合款，支應鐵路高架建設經費，由於目前在籌編明年度預算，如整體財政方案評估可行，以二．四億元為原則上限，希望如期定案，因應日後高鐵與鐵路高架無縫接軌。

交通處指出，今年五月，交通部鐵道局將鐵路高架案綜合規劃報告書修訂版送至交通部審議，經退回修正後，爭取年底呈報行政院核定，如果通過審議，接續辦理設計施工。這段期間，縣府專案小組開過五次會議，討論周邊都市計畫變更，並送宜縣都市計畫委員會，後續報請內政部審議。

周邊都計變更 開會討論

高鐵延伸宜蘭環評初審過關後，力拚二○三六年通車，鐵路高架案計畫在二○三五年啟用，屆時宜蘭縣政中心站將會共構，對於周邊聯外道路，縣府也啟動規劃作業。

鐵路高架範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長一六．一公里，將宜蘭、二結、中里、羅東等四車站改建為高架，另新增宜蘭縣政中心站，完工後可消除沿線的九處平交道及四處陸橋。

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