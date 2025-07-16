為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭鐵路高架配合款 明年擬編2.4億元

    宜蘭鐵路高架配合款，縣府明年度預算擬再編列2.4億元。（記者王峻祺攝）

    宜蘭鐵路高架配合款，縣府明年度預算擬再編列2.4億元。（記者王峻祺攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭環評初審過關後，宜蘭鐵路高架案進度備受關注，針對高架案爭執不下的五十七億元地方配合款，縣府昨天指出，今年編列五千萬元，明年度預算若財政允許，擬編列二．四億元，展現推動鐵路高架的決心。

    綜合規劃報告 辦理修正

    宜蘭鐵路高架案經行政院政務委員陳金德協調，地方配合款從一○五億元下修至五十七億元，縣府以財政拮据為由要求中央「全額買單」，一度陷入僵局，去年十一月縣府鬆口有能力負擔，尊重最後決議，但仍會繼續爭取補助。

    縣府交通處表示，縣府今年編列五千萬元配合款，支應鐵路高架建設經費，由於目前在籌編明年度預算，如整體財政方案評估可行，以二．四億元為原則上限，希望如期定案，因應日後高鐵與鐵路高架無縫接軌。

    交通處指出，今年五月，交通部鐵道局將鐵路高架案綜合規劃報告書修訂版送至交通部審議，經退回修正後，爭取年底呈報行政院核定，如果通過審議，接續辦理設計施工。這段期間，縣府專案小組開過五次會議，討論周邊都市計畫變更，並送宜縣都市計畫委員會，後續報請內政部審議。

    周邊都計變更 開會討論

    高鐵延伸宜蘭環評初審過關後，力拚二○三六年通車，鐵路高架案計畫在二○三五年啟用，屆時宜蘭縣政中心站將會共構，對於周邊聯外道路，縣府也啟動規劃作業。

    鐵路高架範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長一六．一公里，將宜蘭、二結、中里、羅東等四車站改建為高架，另新增宜蘭縣政中心站，完工後可消除沿線的九處平交道及四處陸橋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播