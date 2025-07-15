（新北）打造新都心 新店十四張區徵案動土

新店十四張區段徵收案規劃住、商等可建築用地，社福、學校、公園等公設比約57%。（開發完成模擬圖，新北地政局提供）

2025/07/15 05:30

占地34公頃 規劃住商、公園、停車場 將建社宅1700戶

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區十四張B單元區段徵收案歷經廿五年努力，去年底獲內政部核准，昨天開工動土。市長侯友宜表示，開發面積約三十四公頃，規劃住宅區、商業區及約五十七％的公共設施用地等，預計二○二八年上半年完工，其中劃設一．七公頃土地，可供興建一七○○戶社會住宅，完工後將結合招商中的十四張捷運聯開案及中央新村北側區段徵收區，帶動地方發展。

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耗資96.5億開發 公設57％ 工程2028年完工

侯友宜指出，區徵案工程總經費九十六億五千萬元，公設用地占比五十六．八四％，包含可設置警察局、消防局的機關用地、二．五公頃學校用地、六．○九公頃公園、停車場、社福用地等，還有水資源中心，預計二○二八年上半年完工，將打造大漢溪以南的新都心，讓新店再度翻轉、蛻變。

劃設5處公園 保留自然、文史記憶

地政局長汪禮國表示，十四張地區位於捷運環狀線與安坑輕軌交會處，配合大眾運輸導向發展（TOD）開發，劃設五處公園，保留樟樹群、刺竹林、過水橋、明記堂及部分水圳等在地記憶，並與文史工作者合作，透過專書記錄當地歷史紋理脈絡。

建水資源中心 跨堤串聯溪畔綠地

汪禮國說，十四張案北側為公園兼污水處理廠，將興建水資源中心，以地景式建築與跨堤平台，串聯捷運聯開案至新店溪畔堤外綠地，民眾親水休憩更便利，並劃設一．七公頃土地，供興建一七○○戶社會住宅。開工前先拓寬通往捷運十四張站的溪園路與中正路人行道，施工期間設置臨時停車場，提供二五○格與四六三格停車位，完工後在十四張捷運站旁增設二八○格車位的停車場。

市議員陳永福建議，新店十四張地區是未來的市中心，市府應該更積極，加快公共設施建置的腳步，目前公設用地占比約五十七％，希望減少比率，回饋更多給地方民眾。

新店污水下水道接管 將增逾萬戶

另外，水利局辦理「新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第七標分支管網及用戶接管」，施工範圍含國道三號與新店區北宜路交界以南八個里，新增一萬一四四戶接管戶，可提升七．一％接管率，預計二○二九年九月完工。

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