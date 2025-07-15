開園才2天 花蓮知卡宣水池「掉漆」整理

知卡宣親水公園幼兒水池底部，出現大面積剝落「掉漆」。（記者王錦義攝）

2025/07/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮知卡宣綠森林親水公園才剛開放，就有民眾在網路社群發文抱怨園區幼兒專用水池「掉漆」，底部保護漆出現大面積剝落，除黑色一塊塊不美觀外，也擔心幼兒誤食。縣府接獲反映後，發現是保護層脫落，緊急關閉水池，並請廠商抽水重新上漆，預計明日重新開放。

幼兒池重上底漆 明天重新開放

知卡宣綠森林親水公園是花蓮暑期熱門親子戲水地點，開園不到二天，就有民眾發現園區幼兒池底漆面剝落明顯，在社群平台發文，提醒其他遊客注意，不少人看到後引發共鳴，紛紛留言回應「剝落真的很嚴重」、「小朋友撿起來看，還好家長有注意」，也有人質疑「是不是開放前根本沒有仔細清洗檢查」、「感覺有點敷衍」，更有人直批「真的落漆」。

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縣府農業處長陳淑雯回應說，知卡宣公園在開放前，縣府都會展開園區的改善工程，每個戲水池底部都會塗上多達十一層漆面塗料，提升安全也增加防水性。雖然上週已完成漆面工作，但可能是丹娜絲颱風帶來降雨，水氣進入保護漆裡導致膨脹且容易剝落，甚至有逐漸擴大情形，經派員到場檢視確認後，將盡快改善處理。

知卡宣親水公園幼兒水池底部，出現大面積剝落「掉漆」。（記者王錦義攝）

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