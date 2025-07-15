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    首頁　>　生活

    《台版「機智醫生生活」》宜蘭醫師組樂團 走唱賴和台灣文學

    博愛醫院醫師呂長運（中）組樂團駐唱，韓劇宜蘭版「機智醫生生活」真實上映。（記者游明金攝）

    博愛醫院醫師呂長運（中）組樂團駐唱，韓劇宜蘭版「機智醫生生活」真實上映。（記者游明金攝）

    2025/07/15 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕韓劇「機智醫生生活」裡的醫生們利用組樂團唱歌紓壓，宜蘭版的「機智醫生」也在真實生活上演。博愛醫院外科主治醫師呂長運與友人共同組成「鬥鬧熱走唱隊」樂團，廿年後強勢回歸，最近巡走Pub駐唱，也發行新專輯，呂長運的手白天拿手術刀，晚上彈吉他，他說，這兩項都是他喜歡的工作。

    呂長運 白天開刀 晚上Pub駐唱

    「鬥鬧熱走唱隊」受到「台灣新文學之父」賴和的啟發，從二○○五年開始走唱，並出版專輯「河」，把經典文學變成流行音樂。呂長運指出，賴和的文章描寫彰化當地街坊發生的事情，賴和為台灣做了那麼多事，才動了用其文學作品創作的念頭。

    20年前出版專輯 經典文學變流行音樂

    呂長運說，他大學開始參加吉他社，學吉他、唱歌，也學習創作，賴和的作品很厲害，寫的歌仔調工整對仗，非常適合入歌。二○○五年，他們是一群剛畢業的學生，製作一張專輯做紀念，之後有人出國留學，自己也投入臨床當住院醫師，樂團解散後就沒有再一起創作，有緣的是廿年後，團員重新聚在一起，經過人生歷練，心境有很大不同。

    團員重聚再創作 新歌溫暖又熱鬧

    呂長運表示，過去創作的是慷慨激昂的歌，曲風融入賴和心境，比較人性化，賴和也有落寞的一面，有知識份子無法做到的事情而放棄，去年樂團出版新專輯「自由花」，用溫暖且熱鬧的歌曲，唱出賴和與他的時代。

    「醫生工作與樂團當然不同，但都是我喜歡的部分」。呂長運談到，他熱愛開刀、醫病，也很愛音樂，現在團員有拍戲拿下四座金鐘獎的、也有醫學史教授，還有一位是台語文學專長，也有科技教學、醫學倫理領域，他則是宜蘭代表，是男生主唱和吉他手。

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