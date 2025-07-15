白蟻蛀蝕 澎湖天后宮300年老榕傾倒

澎湖開台天后宮廣場前三百年老榕樹傾倒，縣府拉封鎖線，展開搶救。（記者劉禹慶攝）

2025/07/15 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖開台天后宮廣場前三百年樹齡的老榕樹，是澎湖珍貴老樹天字第一號，因不堪長期白蟻蛀蝕，加上日前丹娜絲颱風過境，前天傍晚突傳傾倒，澎湖縣政府農漁局派員勘查，發現僅一主幹傾倒，仍有救活機會，展開搶救。

澎湖珍貴老樹保護名單中，編號第一號就是澎湖開台天后宮廣場前老榕樹，樹齡長達三百年，樹圍逾三公尺、直徑○．九五公尺，砌疊水泥牆限制其生長，四周設立水泥板凳，提供信徒遮蔭乘涼。前天傍晚傾倒時，所幸樹木被圍牆擋住，無人傷亡，廟方認為是媽祖顯靈，否則當時適逢假日，又值觀光旺季，周遭人潮多，恐生意外。

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澎湖縣政府農漁局表示，天后宮前老榕樹長期存在白蟻問題，在澎湖老樹算是普遍病灶，一直都有噴藥防治，七月二、三日澎湖樹木保護審議委員會才前往探視，不料卻在十三日突然傾倒，懷疑是丹娜絲颱風過境的強風侵襲，導致內部白蟻活動變劇，加速老樹內部掏空所致。

農漁局第一時間派人前往現場勘查，發現傾倒僅是其中一根主幹，還有其他主幹存活，仍有救活希望，已展開搶救老樹大作戰，希望澎湖天字第一號老樹能繼續延年益壽。

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