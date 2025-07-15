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    首頁　>　生活

    高雄FUN暑假 哈瑪星冰樂園週六登場

    2025/07/15 05:30

    〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕高雄去年吸引超過六九二三萬名觀光客，成為全國最受歡迎的旅遊目的地，除了演唱會經濟助攻外，市府今夏也推出多項活動，盼持續吸引人潮。

    打頭陣的哈瑪星冰樂園於鐵道園區登場，將推出冰品主題市集、表演節目等活動，民眾品嚐美食冰品，可順便搭乘哈瑪星號觀光列車，體驗鐵道文化，訂於七月十九至廿七日舉行，主題市集日期為十九、廿、廿六、廿七下午兩點至七點。

    高市府觀光局舉辦的旗津風箏節，於七月廿六至廿七日、八月二至三日共四天登場，邀請國內外專業風箏團隊，帶來卅公尺以上的巨型風箏；氣墊水樂園除這四天外，還延續到八月九、十日，總計六天。

    七月廿六至廿七日舉辦的大港水果季，地點在高流中心海風廣場及堤岸廊道，今年邀集百攤台日鮮果市集，還有台日音樂舞蹈表演、互動遊戲區等。

    此外，很受歡迎的「大港閱冰」冰品市集嘉年華，時間預計在八月十六至十七日；去年喊卡的高雄奶茶節今年捲土重來，預計九月廿至廿一日於捷運鹽埕埔站旁登場。

    此外，高雄市立圖書館攜手各分館推出四十場暑期限定活動，有講座、營隊、市集、說故事等不同類型文化饗宴，歡迎學子踴躍探索發掘。

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