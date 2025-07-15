屏東夏日狂歡祭7/19開園 冰宮樂園免費玩

屏東夏日狂歡祭今年首度打造會下雪的冰宮城堡，小朋友可以盡情在雪中玩雪。（記者羅欣貞攝）

2025/07/15 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年暑假受到親子喜愛的「屏東夏日狂歡祭」，將於七月十九日至八月卅一日於屏東縣民公園舉行，免費入場，今年首度推出會下雪的童話冰宮城堡，民眾可在攝氏零下十度的雪地盡情玩雪，夏日體驗北國風情，格外清涼消暑。

零下10度會下雪 備保暖衣物

屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，屏東夏日狂歡祭今年最大亮點，是打造屏東首座會下雪的童話冰宮城堡，靈感取自經典童話白雪公主，佔地三百坪空間，打造出十三米長的冰雕溜滑梯、晶瑩剔透的冰屋與冰雕迷宮等沉浸式場景，只要踏入冰宮，雪花飄落、冰霧繚繞，瞬間就能感受如置身北國的奇幻氛圍。

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冰宮採索票入場 每日有限額

為維持場內雪景效果，冰宮溫度可達零下十度，民眾進場務必攜帶外套、手套、毛帽，現場也設有保暖衣物租借服務，冰宮採免費索票入場，每日名額有限，須提前至活動服務台索票。

設大型機械遊具 孩童放電樂

戶外園區設有大型機械遊具，包括十七米高的海盜船、動感刺激的瘋狂摩托車、夢幻浪漫的巴黎鞦韆等七組設施，室內區還有歡樂氣墊城堡、夏日兜風樂園迷你賽車場，都可讓小朋友們盡情放電。

今年並邀請日本木雕藝術家Akane以擅長的動物雕刻加入屏東在地水果元素創作，有「香蕉酷COOL」、「蓮霧蹦BUMP」、「檸檬狗GO」、「鳳梨漾YOUNG」及「芒果醬JUMP」等五個超萌角色，以大型充氣玩偶、一百隻藝術裝置的形式現身園區草地，讓人置身繽紛療癒的童話場景。

屏東縣府表示，夏日狂歡祭將於十八日開幕，當天下午五點至晚上八點民眾可搶先體驗部分設施；十九日至八月卅一日，每天下午三點開放到晚間九點，週五及週六加碼至晚間十點，週末還有遊園派對；每週三為活動修整日，遊具設施暫停使用，但園區正常開放。

屏東夏日狂歡祭戶外園區設有瘋狂摩托車等7組大型機械遊具。（記者羅欣貞攝）

屏東夏日狂歡祭冰宮城堡內打造13米長的冰雕溜滑梯。（記者羅欣貞攝）

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