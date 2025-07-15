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    台東最美星空音樂會 「月光海」伴開唱

    台東最美星空音樂會開唱，月亮升起後還映照出「月光海」美景。（記者劉人瑋攝）

    台東最美星空音樂會開唱，月亮升起後還映照出「月光海」美景。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/15 05:30

    〔記者劉人瑋、蔡宗憲／綜合報導〕「二○二五台東最美星空音樂會」昨天在台東縣東河鄉金樽舉行，本意是在最易觀賞星空之時舉行音樂會，不過到了晚間，太平洋的海面隨著月亮升起，映照出「月光海」美景，令人沉醉。

    另外，屏東縣車城鄉保力社區與嘉義大學生物資源系則聯手推出「生態療癒獵人學校活動」，白天帶領遊客認識保力溪自然生態，並親身參與水域籠具實作，體驗傳統漁獵文化，晚上安排夜間生態觀察與森林療癒，讓人沉浸在星空與大自然的交響中，展現社區深厚的文化底蘊。

    「二○二五台東最美星空音樂會」因下雨延期，主辦單位台東縣政府為配合歌手檔期延至十四日舉行，許多觀眾從台北、台中等地前來；今年升上大二的Bella活動前一天才剛過十九歲生日，在媽媽提議下參加，母女二人把手中物品當麥克風，跟著歌手光良一起唱，氣氛溫馨。

    音樂會以星空為主題，入夜後月亮從太平洋升起，光華灑遍海面，浮光閃爍，在場民眾開心直呼，「真是美瘋了」、「看一場星空又加贈月光海音樂會」。

    「台東最美星空音樂會」昨晚開唱，在星空下聽歌。（記者劉人瑋攝）

    「台東最美星空音樂會」昨晚開唱，在星空下聽歌。（記者劉人瑋攝）

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