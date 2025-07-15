鹿港天后宮年淹15次 縣府爭取7.6億治水

彰化縣七八水災重創家園，天后宮淹水超過30公分，要求縣府拿出解決辦法。（鹿港天后宮提供）

2025/07/15 05:30

規劃建置小型滯洪池、汰換抽水站、老街增排水管線

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣「七八水災」重創鹿港鎮，國定古蹟鹿港天后宮淹水超過卅公分，主委張偉東表示，五年來平均每年都要淹十五次，要求縣府拿出辦法。對此，彰化縣府將向中央爭取七‧六億元治水經費，啟動三計畫改善。

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颱風後大雨 淹水逾30公分

丹娜絲颱風重創中南部，彰化縣在颱風離開後七月八日下起大雨，造成鹿港市區大淹水，也是半世紀以來最慘的水災，以往鹿港淹水主要在瑤林街、埔頭街為主的鹿港老街，近年來擴大到復興路、東興路，包括鹿港天后宮廟埕與丹墀、鹿港龍山寺廟埕。這次連從來都不曾淹水的中正路都淹了。

張偉東強調，鹿港天后宮不能再忍受一下雨就淹的日子，縣府應拿出魄力，擴建雨水下水道，增設抽水站，打造更多滯洪池與地下蓄水空間。

洛津國小滯洪池 9月完工

對此，縣府水資處表示，將向中央爭取七．六億元經費，投入鹿港市區排水改善計畫，今年九月洛津國小停車場兼滯洪池工程將完工，可以提供一萬二千立方公尺的蓄水量，立即改善部份積水問題。

目前縣府對鹿港市區的治水工程規劃三措施，首先是市區排水逕流分擔計畫，也就是在市區五處公有地建置小型滯洪池，或是利用地下空間增加儲水空間，預計所需三．八億元。

其次是汰換鹿港抽水站，預計所需經費三．五億元，第三項則是利用鹿港老街的中心點鹿港公會堂，增加管線，提高排水量，預計所需經費三千萬元。

水資處強調，鹿港七月八日時雨量一○八八公厘，淹水面積八公頃，在二小時後便退水，這代表縣府近年來治水已見成效，未來三大計畫完成後，可望提升鹿港防洪韌性。

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