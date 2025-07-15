五一戰隊台中催票 高喊「726我同意」

民進黨「五一戰隊」立委與在地議員在台中站路口，呼籲罷掉國民黨立委。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/15 05:30

風災道路淹水沒做好 何欣純批盧秀燕失職失言 拿救災政治操作

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、陳建志／台中報導〕距離罷免投票日不到兩週，民進黨「五一戰隊」立委何欣純、陳秀寶、黃秀芳、羅美玲、陳素月與多位黨籍市議員、罷團志工，昨天上午在黎明路、五權西路站路口，向停等紅燈的機車騎士及駕駛揮手高喊「七二六，我同意」，呼籲七月二十六日投下同意票，罷掉國民黨立委。

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此外，對於台中市長盧秀燕批民進黨不救災只搞政治，何欣純受訪時痛斥盧秀燕人前搞溫暖，人後在政治造勢場合發言狂妄，救災不應分顏色，請盧不要拿來說嘴，進行政治操作；民進黨議員黃守達、江肇國、張家銨、張芬郁則表示，這次風災台中市連台灣大道、文心路等道路都積淹水，盧秀燕自己都沒做好，「憑什麼說三道四」，還消費災民的痛做政治操作，為了選總統、黨主席，只會製造仇恨跟對立，根本失職也失言。

吳思瑤今率隊站路口宣講

立委何欣純號召同黨立委進行「五一戰隊 台中一起站 」活動，昨天在中四選區站路口，除了何欣純等五位立委，還有同黨市議員陳淑華、林祈烽、何文海、黃守達、施志昌、前市議員張耀中及罷團志工，聲勢浩大，旗海飄揚，向停等紅燈的騎士及汽車駕駛揮手，高喊「七二六，我同意」。

中四罷團發言人高凡璽指出，面對中共併吞台灣的威脅，要將親共且不適任的國民黨立委罷掉。

何欣純表示，「五一戰隊」今天將持續奮鬥，下午五點至中六選區的美村南路、忠明南路口宣傳，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、黃秀芳、陳素月、徐富癸都將到場。

另外，吳思瑤今天下午三點將與立院黨團副幹事長林楚茵深入第五選區，與前立委莊競程及市議員曾朝榮站路口，林楚茵更進行電話催票行動。

議員募集二手帆布助台南

此外，面對台南災情嚴重，市議員張芬郁接獲民眾詢問那裡有帆布，要載回台南老家蓋屋頂，立即聯絡廣告公司載來近廿面二手帆布，歡迎有需要的民眾向服務處索取。

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