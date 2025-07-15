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    新埔水梨節週末登場 特級品每斤180元

    又到了新埔梨的季節，週末在新埔鎮農會農業推廣中心將舉辦一年一度的水梨節。 （記者黃美珠攝）

    又到了新埔梨的季節，週末在新埔鎮農會農業推廣中心將舉辦一年一度的水梨節。 （記者黃美珠攝）

    2025/07/15 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕二○二五新埔水梨節將在十九、廿日登場，新竹縣新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，今年梨穗接穗期多雨水，近來梨果成熟期的氣溫又高，影響新埔梨產量，不過，風味、口感最受國人喜愛的豐水梨，單顆超過十三兩的特級品，每台斤價格高達一八○元，創下歷年新高，也因此帶動其他品種的售價，想要吃到好吃又實惠的新埔梨，週末到新埔鎮農會農業推廣中心水梨節，有望如願。

    結果期遇高溫 產量下降

    曾庭熙指出，這次丹娜絲颱風帶來的風雨，雖不至於威脅高接梨的收成，但後續連日高溫，卻讓水梨熟得特別快，這在俗稱「4029」的蜜雪梨特別明顯，口感會沒有正常的那麼脆。

    他說，新埔梨種多樣，每年六月底以後陸續推出幸水梨、豐水梨、蜜雪梨、新興梨等，一直到八月都有高接梨上市，但隨著梨園廢耕、農產業勞動人口減少，加上天候的影響，新埔梨的整體產量年年下滑。

    高接梨6至8月接力上市

    其中，果肉細密、香甜多汁的豐水梨，一直是很多人的首選，但產量有限下，今年特級品的產地售價創下新高，也就是只要單顆十三兩以上，每台斤要價一八○元，比往年的一五○元，貴了不少。本週豐水梨將收成今年的最後一批，預計下週就會完售。

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