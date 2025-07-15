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    竹市中油油庫市地重劃 近35年最大

    新竹市政府昨舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市政府昨舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/15 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府昨舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會，市府表示，將推動「公道五路科技產業廊帶2.0升級計畫」，透過都市計畫變更程序，以公辦市地重劃方式辦理整體開發。中油油庫市地重劃案總面積約十一公頃，是新竹市近卅五年來規模最大的公辦市地重劃案，總開發經費超過十五億元，重劃完成後，將釋出科技商務區近七公頃、學校用地一公頃、社宅用地○‧三公頃、公園兼兒童遊樂場用地二‧七公頃，以及○‧四公頃道路用地。

    市府表示，面對總開發經費、利益龐大的公共建設，主動邀集地檢署、調查站、公共工程委員會、內政部土地重劃工程處等單位協助，確保重劃土地分配、工程採購、地上物查估等事項都能兼顧公平與效率。

    市府指出，此案為公辦市地重劃案，原為乙種工業區及機關用地，將變更為科技商務區、公園用地、社會福利用地（可興辦社會住宅），以及部分公共設施用地（如道路等）。市府已擬定重劃計畫書送內政部審議，預計下月核定通過後，啟動市地重劃，九月起展開土地改良物查估作業，對象包括地主、房屋及地上物所有權人等。

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