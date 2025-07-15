桃園國樂節 8月連4場演出

「2025桃園國樂節」邀請國內琵琶演奏家磅礡共奏琵琶武曲之巔「十面埋伏」揭開年度音樂盛事的序幕。（記者李容萍攝）

2025/07/15 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市國樂團主辦「二○二五桃園國樂節」，以「金玉琅琅」為主題，象徵國樂樣貌如珠玉般細膩動人，八月二日至十日於中壢藝術館音樂廳舉辦四場演出，昨邀請琵琶演奏家磅礴共奏琵琶武曲之巔「十面埋伏」，揭開音樂盛事序幕。

桃園市國樂團團長林子鈺表示 ，八月二日首場「國樂總動員」國樂營成果音樂會，有二胡班、古箏班、國樂合奏，並邀請全國學生音樂比賽特優的忠貞國小、福豐國中藝才國樂班同台演出。

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八月三日開幕音樂會，由該團首席指揮瞿春泉以震撼之勢揭幕，邀請香港、澳門、新加坡、馬來西亞等國際級琵琶名家與國內優秀青年演奏家聯合演出。

八月九日「團聚桃園」串流福爾摩沙，邀請國藝會Taiwan Top演藝團隊、嘉義民族管弦樂團，展現國樂活力，傑出指揮安敬業、呂翼雲、劉士維輪番登台，與嗩吶陳冠宏、國笛陳乙萱、琵琶石丞玉等人攜手演奏。

八月十日「朱弦玉磬」閉幕音樂會，由國際知名的「朱宗慶打擊樂團」擔綱演出，融合中西樂精華，參與國樂青年音樂家繁星計畫的林彥行擔綱二胡協奏。

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